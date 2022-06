Le nord du pays a aussi célébré la fête nationale avec la visite du Grand-duc Henri et de la Grand-duchesse Maria Teresa à Lellingen.

Luxembourg 25 2 min.

Fête nationale

Le Grand-Duc et la Grand-Duchesse en visite Lellingen

Jean-Philippe SCHMIT Le nord du pays a aussi célébré la fête nationale avec la visite du Grand-duc Henri et de la Grand-duchesse Maria Teresa à Lellingen.

La veille de la fête nationale, le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria Teresa ont visité le petit village de Lellingen dans le nord du pays. 111 âmes vivent dans cette localité, mais mercredi, beaucoup plus de personnes s'y sont retrouvées. Lina, dix ans, une habitante de la commune, avait l'une des tâches les plus importantes de la soirée : la jeune fille aux fleurs a pu offrir un bouquet de fleurs à la grande-duchesse en guise de bienvenue, ce qu'elle a réussi à faire - malgré la nervosité.

Le Prince Guillaume et la Princesse Stéphanie à Esch A la veille de la fête nationale, le couple grand-ducal s'est rendu dans la métropole du Sud. Découvrez ici toutes les photos de la réception.

«Fêtons ensemble le pays et la nation»

«Je suis heureux de vous accueillir dans la commune de Kiischpelt à la veille de la fête nationale», a déclaré Yves Kaiser, le bourgmestre, dans son allocution solennelle. «Fêtons ensemble le pays et la nation». La fanfare locale a assuré un accompagnement musical digne de son rang. Elle a joué l'hymne du Grand-Duc, le Wilhelmus, et l'hymne national obligatoire.

Lina Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Lina

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Die zehnjährige Lina überreicht der Großherzogin einen Blumenstrauß. Fotos: Marc Wilwert Die zehnjährige Lina überreicht der Großherzogin einen Blumenstrauß. Fotos: Marc Wilwert Die zehnjährige Lina überreicht der Großherzogin einen Blumenstrauß. Fotos: Marc Wilwert Die zehnjährige Lina überreicht der Großherzogin einen Blumenstrauß. Fotos: Marc Wilwert

Le bourgmestre a ensuite évoqué l'histoire du petit village. Pendant de longues années, les habitants ont vécu de la nature - des fleurs de laurier et des haies de chênes. L'Oesling, par ailleurs aride, était riche en forêts de chênes qui fournissaient du tanin. Les rares fleurs de lor se trouvent toutefois uniquement dans les environs de Lellingen. Lorsque les jonquilles sauvages fleurissent au printemps, cela attire, encore aujourd'hui, des milliers de visiteurs.

Les fleurs rares n'étaient toutefois pas la raison de la visite royale. Le patrimoine architectural, le «caractère authentique d'un village typique de l'Oesling», comme l'a qualifié le maire, valent le détour. Au cours de la soirée, le couple grand-ducal a pu s'en rendre compte lors d'une visite. Mais avant d'en arriver là, le protocole prévoyait une remise de médailles pour les habitants particulièrement méritants de la commune.

21 Der Vorabend des nationalen Feiertages in Lellingen. Fotos: Marc Wilwert

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Der Vorabend des nationalen Feiertages in Lellingen. Fotos: Marc Wilwert Der Vorabend des nationalen Feiertages in Lellingen. Fotos: Marc Wilwert Der Vorabend des nationalen Feiertages in Lellingen. Fotos: Marc Wilwert Der Vorabend des nationalen Feiertages in Lellingen. Fotos: Marc Wilwert Der Vorabend des nationalen Feiertages in Lellingen. Fotos: Marc Wilwert Der Vorabend des nationalen Feiertages in Lellingen. Fotos: Marc Wilwert Der Vorabend des nationalen Feiertages in Lellingen. Fotos: Marc Wilwert Der Vorabend des nationalen Feiertages in Lellingen. Fotos: Marc Wilwert Der Vorabend des nationalen Feiertages in Lellingen. Fotos: Marc Wilwert Der Vorabend des nationalen Feiertages in Lellingen. Fotos: Marc Wilwert Der Vorabend des nationalen Feiertages in Lellingen. Fotos: Marc Wilwert Der Vorabend des nationalen Feiertages in Lellingen. Fotos: Marc Wilwert Der Vorabend des nationalen Feiertages in Lellingen. Fotos: Marc Wilwert Der Vorabend des nationalen Feiertages in Lellingen. Fotos: Marc Wilwert Der Vorabend des nationalen Feiertages in Lellingen. Fotos: Marc Wilwert Der Vorabend des nationalen Feiertages in Lellingen. Fotos: Marc Wilwert Der Vorabend des nationalen Feiertages in Lellingen. Fotos: Marc Wilwert Der Vorabend des nationalen Feiertages in Lellingen. Fotos: Marc Wilwert Der Vorabend des nationalen Feiertages in Lellingen. Fotos: Marc Wilwert Der Vorabend des nationalen Feiertages in Lellingen. Fotos: Marc Wilwert Der Vorabend des nationalen Feiertages in Lellingen. Fotos: Marc Wilwert

Une fois l'acte officiel terminé, une visite des nombreuses galeries d'art s'imposait. Les vieux murs en ardoise ne sont pas les seules choses qui valent la peine d'être vues. Encore moins en ce jour de fête nationale. En effet, Lellingen est également connue pour son festival d'art, qui a toujours lieu le 23 juin depuis plus de 30 ans. La veille, toute la société festive a déjà pu jeter un coup d'œil aux œuvres d'art et s'entretenir avec les artistes.

Pendant que la société festive s'occupait d'art, les gens étaient déjà en train de faire la fête. Plusieurs centaines de personnes ont profité de l'occasion pour passer l'anniversaire du Grand-Duc en compagnie du chef de l'État - du moins pour un court instant. Après la visite, le couple grand-ducal s'est joint à la foule en fête pour monter un peu plus tard dans les limousines qui l'attendaient déjà.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.