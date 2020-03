Après les interventions du Premier ministre ou de la ministre de la Santé, lundi, le Grand-Duc Henri a fait une intervention télévisée. Sa majesté veut que tous les résidents adoptent un comportement responsable face à l'épidémie de covid-19.

Le Grand-Duc appelle chacun à la prudence

Après les interventions du Premier ministre ou de la ministre de la Santé, lundi, le Grand-Duc Henri a fait une intervention télévisée. Sa majesté veut que tous les résidents adoptent un comportement responsable face à l'épidémie de covid-19.

(pj avec Teddy Jaans) Le Grand-Duc Henri ne s'était pas adressé directement à la Nation depuis ses vœux du 24 décembre. Tout juste se souvient-on de ce bref message posté, en début d'année, pour soutenir son épouse alors dans la tourmente du rapport Waringo à venir. Il aura fallu la crise du coronavirus pour que son altesse royale se retrouve à nouveau face caméra pour parler à son peuple lundi soir.

Le leitmotiv de cette intervention était d'appeler les Luxembourgeois à la solidarité nationale. Dans un discours bref enregistré dans la journée, le chef de l'Etat a invité chacun à respecter scrupuleusement les nouvelles règles établies pour lutter face à la propagation de l'agent pathogène. Dans un pays où le coronavirus a déjà fait une victime et infecté 81 personnes, le Grand-Duc a notamment mis en garde ses concitoyens âgés et faibles afin qu'ils prennent la situation au sérieux. «Chaque individu porte une grande responsabilité», a-t-il souligné.

Le Grand-Duc appelle chacun à la prudence Après les interventions du Premier ministre ou de la ministre de la Santé, lundi, le Grand-Duc Henri a fait une intervention télévisée. Sa majesté veut que tous les résidents adoptent un comportement responsable face à l'épidémie de covid-19.

En ce sens, il espère que les Luxembourgeois se comporteront de manière responsable et respecteront les mesures d'hygiène. Dans son propos, le Grand-Duc a tout particulièrement remercié les personnels de santé et le personnel infirmier qui travaillent actuellement sans relâche pour le bien public. En son nom, celui de la Grande-Duchesse et de toute la famille, il a assuré le peuple de son soutien moral.