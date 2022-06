Grâce à une scénographie audiovisuelle innovante, les casemates de la Pétrusse brillent d’un nouvel éclat.

Ouverture officielle ce dimanche

Le Grand-Duc a rouvert les casemates de la Pétrusse ce jeudi

Grâce à une scénographie audiovisuelle innovante, les casemates de la Pétrusse brillent d’un nouvel éclat.

Après des travaux de mise en conformité et de mise en valeur, le Luxembourg City Tourist Office (LCTO), en collaboration avec la Ville de Luxembourg, a le plaisir d’annoncer que les casemates de la Pétrusse rouvrent leurs portes, sous un nouveau concept, au grand public le 5 juin 2022, comme annoncé lors du dernier City Breakfast. Ce jeudi, c'est S.A.R. le Grand-Duc qui a rouvert officiellement les casemates avant l'ouverture au grand public prévue dimanche. Le grand-duc Henri était notamment accompagné par la bourgmestre Lydie Polfer ainsi que quelques échevins, de même que Lex Delles (DP), ministre du Tourisme, et Sam Tanson (déi Gréng), ministre de la Culture. Marc Angel, président du Luxembourg City Tourist Office, était également présent.

Grâce à une scénographie audiovisuelle innovante, conçue sur mesure en collaboration avec «Tido Brussig Szenerien», les casemates de la Pétrusse brillent d’un nouvel éclat. Des jeux de lumière et des effets sonores y ont été installés afin de garantir une expérience inoubliable aux visiteurs.

Tom Bellion, directeur du LCTO, se réjouit de la réouverture des casemates : «Nous attendions tous avec beaucoup d’impatience ce moment et nous sommes très heureux que les casemates de la Pétrusse soient à nouveau accessibles au public. En tant qu’attraction touristique majeure du Grand-Duché de Luxembourg, leur réouverture représente une plus-value non seulement pour la capitale, mais pour le pays tout entier. Dans le cadre d’une exploration accompagnée et sous le slogan «Rocks coming to Life», les visiteurs s’aventureront dans les galeries souterraines de la capitale et ils y seront pleinement immergés dans l'histoire des casemates».

Quand les roches prennent vie

Faisant partie de l'immense système de défense militaire souterrain de l’ancienne ville forteresse dont les origines remontent à l’année 1644, il n'est pas surprenant que la plupart des gens associent les casemates de la Pétrusse à des buts militaires. Or, en réalité, les casemates de la Pétrusse n'ont jamais été utilisées pour des activités guerrières.

Lieu de culture de champignons, cave de champagne, siège d'une société de tir, lieu pour bazars de charité, abri antiaérien et attraction touristique depuis 1933: voici juste quelques-unes des nombreuses utilisations insolites des casemates de la Pétrusse au fil des siècles et décennies.

Pour le projet de mise en valeur, le scénographe Tido Brussig s'est inspiré de leur histoire mouvementée et riche en facettes afin de concevoir une scénographie sur mesure. «L'objectif de l'aménagement scénographique des casemates de la Pétrusse est, outre la communication d'informations de base, la transmission de l'atmosphère des utilisations réelles - qui, contrairement aux attentes, étaient et sont de nature non militaire».

Ainsi, les visiteurs peuvent s’attendre à des projections sur les parois des galeries et des reproductions sonores impressionnantes ; une véritable plongée inédite dans le temps où les rochers des casemates prennent vie pour vous raconter leur histoire !

Informations pratiques Les tickets sont désormais en vente en ligne sur luxembourg-city.com et au bureau d’accueil touristique du LCTO sis à la place Guillaume II. Les visiteurs peuvent se joindre à une exploration accompagnée en choisissant la date, l’heure et la langue à leur convenance. Le prix adulte est de 15 € TTC, le prix étudiant et sénior de 12 € TTC et celui pour enfants (4-12 ans) de 7,50 TTC €. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 4 ans. La durée de l’exploration des casemates est de 45 minutes au maximum. Les visiteurs sont priés de porter des chaussures et des vêtements appropriés. De plus amples informations sur les horaires, disponibilités et consignes de sécurité sont disponibles sur luxembourg-city.com.

