Ce mardi 5 juin, le grand-duc Henri et Xavier Bettel se sont rendus à Bruxelles pour célébrer le soixantième anniversaire du Benelux. Étaient également présents le roi des Belges et le roi des Pays-Bas.

Le Grand-Duc à Bruxelles pour les 60 ans du Benelux

Dans la matinée du mardi 5 juin, les chefs de gouvernement et leurs chefs de la diplomatie des trois pays du Benelux ont participé à une consultation dans le cadre du sommet Benelux, dont la Belgique assure en ce moment la présidence.



Sur invitation du roi Philippe, les chefs d'État ont déjeuné au palais royal de Bruxelles en compagnie des premiers ministres et ministres des Affaires étrangères.

Les chefs d'État ont déjeuné au palais royal en présence notamment du ministre luxembourgeois de la Coopération et de l’Action humanitaire, Romain Schneider, et des ministres des Affaires étrangères belge et néerlandais, Didier Reynders et Stef Blok.

A l’issue du déjeuner, ils ont effectué une visite de courtoisie au secrétariat général du Benelux, où ils ont été accueillis par Thomas Antoine (BE), secrétaire général, Alain de Muyser (LU) et Luuk Blom (NL), secrétaires généraux adjoints Benelux.

Une plaque portant le nouveau nom du bâtiment, baptisé «Maison du Benelux», a été dévoilée pour l’occasion. Ce geste symbolique a été accompli par trois enfants: Zoé Weissen (LU), Maja Molema (NL) et Laure Mathijs (BE).

Au palais des Beaux-Arts de Bruxelles (BOZAR), où s’est déroulée la partie officielle de ce 60e anniversaire, les trois chefs d’État se sont entretenus avec quinze jeunes étudiants, avec lesquels ils ont surtout évoqué les liens qui unissent les peuples luxembourgeois, belge et néerlandais.

