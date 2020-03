Le grand absent du procès du SREL

Au cinquième jour du procès du SREL, l'homme au travers duquel le scandale a démarré et qui s'est constitué partie civile occupait le cœur des débats. Son avocat a demandé un euro symbolique de dommages et intérêts pour son client et 10.000 pour son entreprise.

(ota avec m. r.) – Loris Mariotto, c'est un peu le fil rouge de toute l'affaire qui a secoué le pays à partir de 2012. Pour autant l'homme, grand absent du procès, ne se retrouve pas dans l'œil du cyclone, mais s'est bien constitué comme partie civile. Lundi, au cinquième jour du procès, son avocat, maître Carlo Fritsch, a requis des dommages et intérêts pour son client qui aurait été victime d'une écoute illégale par les services de renseignement en janvier 2007.

Depuis l'ouverture des débats devant un tribunal de Luxembourg, le 3 mars, l'ancien directeur du SREL Marco Mille, son chef des opérations Frank Schneider et l'ancien agent secret André Kemmer se retrouvent sur le banc des prévenus. La question centrale qui se pose est assez simple: Jean-Claude Juncker, ancien ministre d'Etat a-t-il autorisé l'écoute téléphonique de Loris Mariotto?

Cette fameuse écoute, les ex-agents l'ont justifiée par l'attitude de Mariotto. En effet, en décembre 2005, il informe son ami et agent du SREL André Kemmer, qu'il détient un enregistrement prétendument d'une conversation entre le Grand-Duc Henri et Jean-Claude Juncker. Fin janvier 2007, il remet au service une copie de l'enregistrement qu'il dit cryptée. Mais le SREL se retrouve face à un os car il n'arrive pas à décrypter le CD et commence même à remettre en question l'existence même de l'enregistrement. Pour tirer les choses au clair, Mariotto est mis sur écoute. Avec ou sans l'aval de Juncker? La question reste entière.

L'avocat de Mariotto estimait mardi que son client avait été abusé par ceux qui lui avaient fourni le CD à la base. Il s'agirait de deux hommes se faisant passer pour des employés de la Cour grand-ducale. En transmettant à son tour l’information au SREL, il n'aurait eu aucune intention de nuire fait valoir son avocat. En revanche, l'affaire a fini par porter préjudice à Mariotto, assure en substance Carlo Fritsch. Il réclame ainsi une compensation symbolique d'un euro pour le préjudice subi, et demande 10.000 euros pour son entreprise, dont le téléphone a été mis sur écoute. Son ex-femme réclame également 10.000 euros.