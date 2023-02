Le ministère du Logement affirme être conscient de l'existence de cas dans lesquels des personnes s'inscrivent à des adresses fictives parce qu'elles vivent dans des logements illégaux. Et il a prévu deux mesures pour s'attaquer à ce problème.

Le gouvernement veut mettre fin aux adresses fictives

Tiago RODRIGUES Le ministère du Logement affirme être conscient de l'existence de cas dans lesquels des personnes s'inscrivent à des adresses fictives parce qu'elles vivent dans des logements illégaux. Et il a prévu deux mesures pour s'attaquer à ce problème.

Le sujet n'est pas nouveau et le problème non plus. Le système des adresses fictives au Luxembourg est un imbroglio de longue date. Pour certains, c'est même un business. Pourquoi ? Parce que les personnes vivant dans des logements illégaux - qui ne répondent pas aux exigences minimales d'habitat - ne peuvent pas s'inscrire avec leur adresse réelle dans la commune et finissent par obtenir (ou acheter) des adresses de tiers ou de maisons vides, parfois dans d'autres communes.

La loi prévoit l'inspection de ces logements illégaux par les bourgmestres. S'ils détectent des irrégularités, ils peuvent soit exiger que le propriétaire se conforme aux critères dans un certain délai, soit ordonner la fermeture du bien. Les violations des règles fixées par la loi sont passibles d'une amende de 251 à 125 000 euros, d'une peine de prison de huit jours à cinq ans, ou des deux.

Une mesure à venir rapidement, une autre plus vague

Où se situe la responsabilité du gouvernement dans tout cela ? Alors que les municipalités se chargent de l'inspection sur place, le ministère du Logement est responsable de la législation sur les conditions de logement. Cependant, si la loi prévoit le contrôle et la sanction des propriétaires de logements illégaux, il n'en va pas de même pour la question des adresses fictives. Interrogée par Contacto, une source du ministère a confirmé que ce dernier est conscient du problème et qu'il a prévu deux mesures pour le résoudre.

La première est le «projet de loi sur la création d'un registre national des bâtiments et des logements (RNBL), qui prévoit que le registre national des personnes physiques (RNPP) sera lié à un registre des logements, afin de pouvoir savoir qui vit dans quel logement». La seconde est la révision de la législation sur les conditions d'habitabilité, et «des discussions sont en cours avec les acteurs de terrain», selon la même source.

Si la seconde mesure reste encore très «vague», la première se prépare déjà. En octobre 2021, le Premier ministre, Xavier Bettel, avait annoncé, dans le contexte de la crise du logement, la création d'un fichier national des logements pour recenser les logements inoccupés, dans le but d'instaurer une taxe spécifique visant à mobiliser ces logements pour la location.

En juin dernier, le gouvernement a annoncé que la perception de la taxe sur les logements non occupés nécessite la création d'un Registre national des immeubles et logements (RNBL), ainsi que la création d'un registre de la taxe sur les logements non occupés, ce qui est prévu dans le projet de loi susmentionné.

Fin des logements inoccupés

Selon le document, un logement est considéré comme inoccupé si aucun résident n'est inscrit au Registre national des personnes physiques (RNPP) pendant une période de six mois consécutifs. Il appartient à la municipalité d'enregistrer le logement vacant sur son territoire et de fournir les informations nécessaires à l'Administration des impôts directs, qui percevra la taxe. La première année, la taxe s'élève à 3 000 euros par logement; les années suivantes, la taxe est augmentée de 900 euros par an, jusqu'à un montant maximum de 7 500 euros.

Par le biais du RNBL, le gouvernement entend attribuer un numéro d'identification unique à tous les types de bâtiments et à chaque unité de logement distincte qui en fait partie. Et comment cela peut-il résoudre le problème des adresses fictives? Cette mesure permettra aux municipalités d'enregistrer les habitants non seulement à une adresse sur leur territoire, mais aussi dans un logement identifié par leur numéro d'identification national.

Si l'objectif premier de ce registre, en attribuant un numéro d'identification à tous les logements, est de fournir une vue d'ensemble détaillée des logements disponibles, cela pourrait également permettre de dresser une carte plus détaillée de qui habite où et quelles maisons sont inoccupées et dont l'adresse est éventuellement utilisée comme adresse fictive par des personnes vivant dans des logements illégaux.



Le projet de loi prévoit également que dans le cas des maisons utilisées comme "résidences secondaires" et "logements de week-end", celles-ci sont exonérées d'impôt si elles sont situées en dehors de la "zone urbaine", mais pas si elles se trouvent dans le "périmètre de l'agglomération". Toutefois, les propriétaires peuvent invoquer des raisons légitimes pour libérer temporairement certains logements, comme un projet de réparation, d'amélioration ou de construction en vue d'occuper le logement.

