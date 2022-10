Le Premier ministre Xavier Bettel a annoncé que cette mesure est en cours de discussion avec les partenaires et les pays voisins dans le cadre des politiques en faveur des travailleurs transfrontaliers.

Luxembourg 2 min.

Travail

Le gouvernement veut créer des espaces de «coworking» aux frontières

Ana TOMÁS Le Premier ministre Xavier Bettel a annoncé que cette mesure est en cours de discussion avec les partenaires et les pays voisins dans le cadre des politiques en faveur des travailleurs transfrontaliers.

Pour réduire le temps perdu passé dans les transports, le gouvernement luxembourgeois veut créer des espaces de «coworking» aux frontières pour les travailleurs frontaliers. L'intention d'aller de l'avant avec cette mesure a été annoncée par Xavier Bettel (DP), dans son discours sur l'état de la Nation mardi, et s'inscrit dans le cadre des négociations et des consultations que l'exécutif a menées avec différents partenaires et avec les gouvernements des pays voisins sur le thème du télétravail.

L'Europe travaille sur une directive sur le télétravail L'objectif est de remettre à jour l'accord européen de 2002 sur le sujet, pour aboutir en juin à la rédaction d'une directive qui devra être transposée dans le droit des États membres dans les deux ans.

Les propos du Premier ministre à ce sujet ne souffrent d'aucune ambiguïté: «Après avoir réussi à trouver un accord avec la France sur une augmentation à 34 jours de télétravail par an pour les travailleurs frontaliers français, nous continuons à travailler avec nos pays voisins sur une solution améliorée et européenne pour tous ceux qui travaillent au Luxembourg et vivent à l'étranger.»

Avant celui trouvé avec la France, un accord avait déjà été conclu avec la Belgique sur les jours de télétravail. Mais ce dernier attend toujours d'être validé du côté belge. La perspective d'autres modalités de travail à distance sont aussi en discussion.

Nous devons protéger les employés d'une trop forte pression mentale Xavier Bettel (Premier ministre)

«La création d'espaces de coworking, que nous voulons installer aux frontières, fait également partie de cette solution», a avancé M. Bettel, qui a ajouté qu'après des discussions avec la Chambre de commerce et la Chambre des métiers, le gouvernement a également mené une enquête auprès des responsables de l'administration publique sur cette possibilité de travail à distance pour les personnes résidant hors du Grand-Duché.

«Nous allons maintenant analyser toutes ces informations et travailler sur une stratégie pour répondre au plus vite aux souhaits des entreprises, des travailleurs transfrontaliers et des résidents de disposer de plus d'espaces de coworking décentralisés», a expliqué le Premier ministre.

Droit à la déconnexion et aux licences pour la culture et le sport

Dans le même discours, Xavier Bettel a déclaré que l'intention du gouvernement était également de contribuer à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, en soulignant le droit des travailleurs à se reposer et à ne pas être toujours en ligne pour le travail.

Le télétravail des frontaliers français bientôt simplifié Un article du projet de loi finances simplifiant les démarches administratives pour le télétravail a été adopté mercredi par l'Assemblée nationale en France. De son côté, le Luxembourg propose de passer le seuil social de 25 à 41%. Explications.

«Le gouvernement a présenté une loi avec laquelle nous avons introduit le droit à la déconnexion. Dans un monde de plus en plus numérique, où le travail à domicile devient de plus en plus la norme, nous devons protéger les employés d'une trop forte pression mentale», a-t-il déclaré.

En outre, le chef de l'exécutif a déclaré qu'il était prévu de renforcer l'interaction entre la vie professionnelle et le bénévolat, de sorte que le gouvernement «réintroduira les licences culturelles et améliorera les licences sportives».

Cet article a été publié pour la première fois sur Contacto

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.