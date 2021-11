«Pour des raisons personnelles», Pierre Gramegna quitte ses responsabilités au sein du gouvernement. Après deux départs côté LSAP, voilà les libéraux dans l'obligation de proposer un autre nom de ministre.

Le gouvernement se cherche un ministre des Finances

Patrick JACQUEMOT

Alors que les socialistes Dan Kersch (Travail et Sports) et Romain Schneider (Agriculture et Sécurité sociale) ont confirmé, lundi, leur intention de céder leur place au sein du gouvernement, voilà maintenant Pierre Gramegna qui s'apprête à quitter le navire. Ministre des Finances et du Budget depuis huit ans, le ''grand argentier'' a laissé le soin à son parti d'annoncer la nouvelle ce mardi.

Un remaniement gouvernemental dans l'air Les départs des ministres LSAP Dan Kersch et Romain Schneider pourraient arriver plus tôt que prévu. De quoi contraindre le Premier ministre à réviser son équipe gouvernementale dès le début d'année 2022.

A la surprise générale, le DP du Premier ministre se retrouve à publier un sobre communiqué pour «remercier vivement Pierre Gramegna pour son engagement dans l’intérêt du pays». Un DP qui doit maintenant, comme le LSAP ce jour, convoquer son comité directeur pour désigner un successeur au sexagénaire qui, pour seul motif de départ, évoque des «raisons personnelles».

Le parti libéral ne précise pas quand cette démission sera effective. Alors que le budget 2022 qu'il avait lui-même défendu devant la Chambre il y a un mois est en discussion et que le pays traverse une période délicate, le moment semble étrangement choisi. Les motifs de ce départ doivent donc être sérieux pour l'homme qui a, notamment, exercé les fonctions d'ambassadeur du Luxembourg au Japon, directeur général de la Chambre de commerce ou gouverneur du Luxembourg auprès du Fonds monétaire international.

Deux noms se détachent Après Pierre Gramegna, qui tiendra les cordons de la bourse de l'Etat en 2022 et 2023? Déjà les rumeurs bruissent de deux candidats possibles. Le premier n'est autre que l'actuel ministre de l'Education Claude Meisch; le second est celui d'un membre du Conseil d'Etat et country manager partner pour Ernst & Young. IL s'agit d'Alain Kinsch qui avait déjà fait partie des prétendants au poste voilà quelques années.

A l'occasion du dernier sondage Politmolitor, celui qui avait succédé à Luc Frieden au poste de ministre, se classait encore parmi les dix politiques préférés des électeurs. Avec une 6ème place et 55% d'opinions favorables sur son nom.

Pour le Premier ministre Xavier Bettel, il s'agit maintenant de mener à bien un quatrième remaniement depuis l'élection de 2018. Notamment après la «démission honorable» de Félix Braz (Déi Gréng) et le départ d'Etienne Schneider (LSAP).



Le 18 novembre, à Londres, le ministre Gramegna avait défendu les couleurs de la Place financière luxembourgeoise.





