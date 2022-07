La déclaration gouvernementale ainsi que le débat parlementaire sur l'épineux sujet de la vaccination obligatoire auraient dû avoir lieu ce vendredi 8 juillet. Finalement, ces deux rendez-vous sont repoussés à la semaine prochaine.

Luxembourg 2 min.

Obligation vaccinale

Le gouvernement repousse sa décision d'une semaine

La déclaration gouvernementale ainsi que le débat parlementaire sur l'épineux sujet de la vaccination obligatoire auraient dû avoir lieu ce vendredi 8 juillet. Finalement, ces deux rendez-vous sont repoussés à la semaine prochaine.

Attendue dès ce vendredi, trois jours après l'avis rendu par le groupe d'experts sur l'instauration d'une obligation vaccinale contre le Covid-19 au Luxembourg, la déclaration gouvernementale ainsi que le débat parlementaire sur le sujet sont finalement repoussés de quelques jours.

Pas de nouvelles restrictions à cause du variant Omicron BA.5 Même si le nombre d'infections a augmenté ces dernières semaines, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, estime le Dr Jean-Claude Schmit, directeur de la Santé.

«La déclaration se tiendra mercredi après-midi (13 juillet), tandis que le débat se déroulera jeudi matin (14 juillet). La conférence des présidents a pris cette décision après la séance publique ce mardi», indique le site internet de la Chambre des députés.

Les experts pour l'obligation chez les + de 50 ans



Le gouvernement de Xavier Bettel prend donc le temps du recul et de l'analyse sur cette question ô combien épineuse de l'obligation vaccinale, sujet enflammé qui a repris de la vigueur à la suite de l'avis, demandé par le gouvernement et rendu par les cinq experts médicaux mardi matin.

L'OMS s'attend à des «niveaux élevés» de Covid-19 cet été Après avoir avoisiné les 4.000 à 5.000 décès par jour pendant une bonne partie de l'hiver, le nombre de morts reste lui actuellement à un niveau bas d'environ 500, soit son niveau de l'été 2020.

«Nous sommes pour une vaccination obligatoire pour les personnes de plus de 50 ans, car elle permet de réduire le nombre de cas graves», a ainsi expliqué le Dr Vic Arendt. Le rapport des experts indique que cette tranche d'âge est la plus représentée dans les taux d'hospitalisation (80% en soins intensifs) et de décès (98%). Cela se confirme chaque semaine dans les chiffres de l'épidémie de Covid-19, publiés par le ministère de la Santé.



Secteur des soins : la transparence souhaitée

Le groupe d'experts, dans son rapport, indique que 30.000 personnes de plus de 50 ans n'ont encore reçu aucune dose anti-covid et 20.000 personnes au-delà de 50 ans n'ont qu'une, voire deux doses. Pourtant, la même étude montre que pour cette classe d'âge, une troisième dose anti-covid permet de réduire à 95% une hospitalisation en soins intensifs, alors que ce taux ne dépasse pas les 75% avec uniquement une deuxième injection.

Par contre, concernant la vaccination des professionnels de la santé, le collège d'experts ne recommande pas l'obligation, mais plutôt une transparence des salariés du secteur des soins concernant leur statut vaccinal.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.