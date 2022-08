Le Premier ministre Xavier Bettel a annoncé dans une réponse parlementaire que le gouvernement est en train d’analyser l’impact de l’augmentation des prix de l’énergie et d’éventuels problèmes d’approvisionnement. Des mesures pour réduire cet impact seraient en préparation.

Hausse des prix de l'énergie

Le gouvernement planche sur une analyse d'impact de l'inflation

Le Premier ministre Xavier Bettel a annoncé dans une réponse parlementaire que le gouvernement est en train d’analyser l’impact de l’augmentation des prix de l’énergie et d’éventuels problèmes d’approvisionnement. Des mesures pour réduire cet impact seraient en préparation.

Le 19 juillet dernier, le député LSAP Mars Di Bartolomeo interpellait le Premier ministre Xavier Bettel via une question parlementaire quant à la hausse des prix de l'énergie et ses répercussions.

A cet égard, le député a donc demandé si le gouvernement avait «fait le point sur le surcoût et les retombées budgétaires pour l’État et ses partenaires», mais également «comment le gouvernement entend-il réagir en concertation avec ses partenaires à cette évolution des prix et à une éventuelle pénurie».



A ces questions, le tweet du Premier ministre publié ce vendredi fournit déjà quelques éléments de réponse, puisqu'il a en effet déclaré qu'il voulait préparer «le dialogue social à l'automne prochain».

Des réunions avec les partenaires sociaux cette semaine

Les partenaires sociaux seront donc convoqués à plusieurs réunions bilatérales cette semaine afin de préparer au mieux la prochaine réunion du gouvernement avec l'ensemble des partenaires sociaux. Xavier Bettel a d'ailleurs souligné que leur objectif est de «recueillir leur avis sur la situation actuelle» et d'anticiper les besoins des citoyens et des entreprises dans les mois à venir dans la «perspective d'une prochaine tripartite».

Par ailleurs, Xavier Bettel a également tenu à informer dans sa réponse parlementaire en date du 19 août qu'«en parallèle, le gouvernement est en train d’analyser l’impact de l’augmentation des prix de l’énergie et d’éventuels problèmes d’approvisionnement sur les infrastructures étatiques et paraétatiques ainsi que sur les infrastructures critiques essentielles. Des mesures tendant à réduire cet impact sont en préparation».

Autant de questions que de nombreux Etats européens se posent aux portes d'un hiver sans gaz en provenance de Russie, dont l'invasion de l'Ukraine il y a six mois a bouleversé le monde.

