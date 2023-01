Afin d'encourager les ménages à entamer plus rapidement la transition énergétique de leur logement, le ministère de l'Énergie mise sur des subventions à foison.

Le gouvernement place 2023 sous le signe des subventions

Laura BANNIER Afin d'encourager les ménages à entamer plus rapidement la transition énergétique de leur logement, le ministère de l'Énergie mise sur des subventions à foison.

Installer une pompe à chaleur pour remplacer sa chaudière vieillissante, agrémenter son toit de quelques panneaux photovoltaïques, ou encore rénover l'isolation de sa maison... Autant de travaux qui verront leurs subventions augmentées et simplifiées en 2023. Le but affiché par le ministère de l'Énergie est clair: il faut accélérer la transition énergétique.

À partir de cette année, les pompes à chaleur deviennent donc la technologie de référence. Tous les bâtiments neufs, construits après le 1er janvier, en seront ainsi équipés. En parallèle, l'ambition sur l'isolation des bâtiments a été revue à la hausse en ce qui concerne la performance énergétique. Concrètement, de nouvelles exigences minimales en termes d'isolation ont été définies.

Pour les maisons et autres immeubles déjà construits, l'accent est mis sur la rénovation énergétique. Afin de réduire l'empreinte carbone des habitations, l'exécutif mise sur les subsides. Et pour faciliter l'obtention de ces dernières, le ministère de l'Energie a acté la fin de l'appel qu'il était auparavant nécessaire de passer à un conseiller certifié. Désormais, un artisan agréé peut directement effectuer les travaux.

Des artisans à former

Prêts à jouer un rôle clé dans la transition énergétique, les artisans luxembourgeois peuvent compter sur la Chambre des métiers. Cette dernière ne lésine pas sur les conseils et les formations, afin de guider les entreprises dans ce nouveau mandat. «Il y a beaucoup de demandes de montée en compétences de la part des entreprises artisanales auprès de la Chambre. Nous proposons donc des formations spécialisées pour permettre aux entreprises d'être en mesure de contribuer à la réussite de la transition énergétique», a résumé Tom Oberweis, président de la Chambre des métiers, lors d'une conférence de presse, ce mercredi 4 janvier.

Les ménages souhaitant bénéficier d'une aide pour le remplacement d'une chaudière fossile verront le montant de cette subvention augmenté. Ceux qui préfèreront se diriger vers les panneaux solaires pourront également bénéficier d'une hausse des subsides pour les installations photovoltaïques en autoconsommation, à laquelle viendra s'ajouter un taux de TVA réduit de 3% appliqué aux nouvelles installations.

Pour rappel, ces différentes aides viennent compléter celles déjà appliquées aux prix de l'énergie. Négociées dans le cadre de la tripartite, des subventions temporaires s'appliquent toujours sur l'électricité, le gaz, les pellets, ou encore le mazout, afin d'en réduire les prix de vente.



De quoi faire de 2023 une année record en matière de subventions? Assurément, à en croire le ministre de l'Énergie Claude Turmes (déi Gréng). «Notre objectif est de faire de 2023 une année où l'on va donner des subventions comme jamais pour les commandes d'installation. La réalisation des travaux pourra en revanche se faire en 2024, voire en 2025 pour les chantiers de rénovation», explique l'homme politique.

L'hiver prochain en ligne de mire

Face au risque de voir ces dossiers s'empiler, le ministère a opté pour un recrutement. Même chose du côté de la Klima-Agence. «Nous avons recruté trois conseillers fin 2022, dans le but de réduire le temps d'attente pour les personnes demandeuses d'accompagnement personnalisé», explique Fenn Faber, directeur de la Klima-Agence. La structure a par ailleurs enregistré un chiffre record de demandes de conseils en 2022: 12.000 personnes ont fait appel aux conseillers de l'agence.

Alors que les tensions sont plus que jamais présentes sur les marchés du gaz et de l'électricité, et que l'hiver 2023-2024 s'annonce particulièrement tendu, ce coup d'accélérateur sur la transition énergétique semble plus que bienvenu. «Chaque chaudière remplacée dans ces prochains mois est une chance supplémentaire pour l'hiver prochain», souligne le ministre de l'Énergie.

Économies d'énergie: le Luxembourg est dans les clous En décembre, le Luxembourg a continué à respecter l'objectif de réduction de consommation de gaz fixé à -15%. Le Grand-Duché a même fait mieux, en économisant 18% par rapport à la moyenne de ces cinq dernières années, alors que la météo a été particulièrement froide. Si l'on cumule la consommation de gaz naturel depuis le mois d'août, le pays se situe même à 29% de réduction. Un exploit souligné par le ministre qui espère voir la courbe continuer sur cette lancée jusqu'au mois de mars.

