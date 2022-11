Le Premier ministre Xavier Bettel (DP) a expliqué dans une réponse parlementaire que ni lui, ni le gouvernement n'interviendront pour empêcher l'extradition de l'ancien espion vers les États-Unis.

Frank Schneider

«Le gouvernement ne s'opposera pas à l'extradition»

Le Premier ministre Xavier Bettel (DP) a expliqué dans une réponse parlementaire que ni lui, ni le gouvernement n'interviendront pour empêcher l'extradition de l'ancien espion vers les États-Unis.

«Le gouvernement luxembourgeois n'interviendra pas». Le message du Premier ministre Xavier Bettel (DP) est clair: le gouvernement luxembourgeois ne s'opposera pas à l'extradition de Frank Schneider vers les États-Unis. Et ce, parce que «le Premier ministre et le gouvernement luxembourgeois n'ont aucune possibilité légale d'empêcher l'extradition d'un citoyen luxembourgeois qui ne se trouve pas sur le territoire luxembourgeois», explique Xavier Bettel dans sa réponse à la question posée par les députés ADR Fernand Kartheiser et Fred Keup. Les deux élus voulaient avoir des précisions sur les moyens d'action du Grand-Duché d'empêcher que l'ancien espion du SREL soit jugé aux États-Unis.

L'extradition de Schneider approuvée par la France Frank Schneider peut être extradé aux Etats-Unis. La décision doit être signée par la Première ministre française.

Frank Schneider a été arrêté le 29 avril 2021 à Audun-le-Tiche, en France, à deux kilomètres de la frontière luxembourgeoise, sur insistance des services d'enquête pénale américains.



L'extradition de l'ex-espion vers le pays de l'oncle Sam a été approuvé le 11 octobre dernier par la Cour de cassation de Paris, venant confirmer une décision antérieure de la cour d'appel de Nancy. L'ex-espion est recherché aux États-Unis dans le cadre d'une affaire de fraude aux cryptomonnaies. La décision doit toutefois encore être approuvée par la Première ministre française. Xavier Bettel rappelle justement dans sa réponse que «c'est le gouvernement français qui prend la décision souveraine d'extrader ou non la personne concernée.»

Une vaste escroquerie Le système OneCoin reposait sur une pyramide de Ponzi. Le fonctionnement est simple: les investisseurs étaient rémunérés avec les fonds apportés par les nouveaux entrants. Frank Schneider est accusé par les procureurs américains de faire partie de cette vaste escroquerie à la cryptomonnaie de plusieurs milliards de dollars, qualifiée comme l'une des plus grandes de l'histoire. OneCoin gravitait autour de la «crypto-reine» Ruja Ignatova. Le Luxembourgeois aurait utilisé les compétences et les connaissances acquises lorsqu'il était espion pour prévenir les suspects en rapport avec OneCoin de l'ouverture d'une enquête.

Le Premier ministre précise encore que «cette décision peut être contestée devant les juridictions compétentes et en dernier ressort devant le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative de France». Xavier Bettel termine en soulignant que «le gouvernement luxembourgeois ne remet pas en cause cette procédure et respecte l'État de droit français et n'interviendra donc pas».

«J'ai travaillé pour mon pays»

Voilà qui devrait doucher les espoirs de Frank Schneider, qui avait appelé ce jeudi le Premier ministre à intervenir en sa faveur à travers une lettre ouverte. «Je suis luxembourgeois, ma femme et mes enfants sont luxembourgeois (..) J'ai travaillé pour mon pays et j'ai fait ce qui était nécessaire à l'époque malgré les dangers et risques», écrit-il. Tout en laissant sous-entendre qu'une intervention du Premier ministre auprès d'Elisabeth Borne ferait en sorte que la France tienne compte «des intérêts nationaux fondamentaux de notre pays si vous le demandiez».

