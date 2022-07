Ces derniers temps, l'essence et le diesel étaient parfois moins chers en Allemagne qu'au Luxembourg. Cela ne préoccupe pas le gouvernement.

Le gouvernement ne craint pas un tourisme à la pompe inversé

Un tourisme à la pompe inversé risque-t-il de se produire si les prix de l'essence et du diesel sont durablement moins chers en Allemagne qu'au Luxembourg? C'est ce que les partis d'opposition CSV et ADR ont voulu savoir du gouvernement et ont posé deux questions parlementaires à ce sujet.

En principe, il est souhaité qu'à moyen terme, moins de personnes viennent faire le plein au Luxembourg depuis l'étranger, a répondu le gouvernement. Cela aiderait le Luxembourg a remplir son objectif de réduction des émissions de CO₂ de 55% d'ici 2030. «Cela implique également de réduire progressivement les ventes d'essence et de diesel», indique l'avis des ministères des Finances, de l'Économie, de la Mobilité et de l'Énergie.

D'une manière générale, les prix pratiqués dans les stations-service allemandes, contrairement à ceux pratiqués au Luxembourg, varient considérablement selon le lieu et le jour. C'est pourquoi, d'une part, il n'est pas possible de déterminer exactement comment le rabais à la pompe allemand s'est finalement répercuté sur les prix à la pompe.

Des effets précis encore inconnus

On apprend d'ailleurs que jusqu'au mois de mai au moins, les ventes d'essence au Luxembourg ont été supérieures à celles de l'année précédente. En juin, il y aurait eu un recul, probablement dû au rabais à la pompe en Allemagne. Mais il est «trop tôt pour en tirer des conclusions pour l'ensemble de l'année». Dans le même temps, le gouvernement souligne que les recettes issues de la vente de produits pétroliers constituent une source de financement importante pour l'État. Ainsi, des recettes d'environ 930 millions d'euros sont attendues pour 2022.

