L'opposition est sortie du bois. Souhaitant connaître la composition de la task force covid-19, le CSV, Déi Lénk et l'adr ont poussé le gouvernement à réagir. Xavier Bettel (DP), le Premier ministre en a finalement livré l'organigramme.

Luxembourg 3 2 min.

Le gouvernement joue la transparence sur la task force

L'opposition est sortie du bois. Souhaitant connaître la composition de la task force covid-19, le CSV, Déi Lénk et l'adr ont poussé le gouvernement à réagir. Xavier Bettel (DP), le Premier ministre en a finalement livré l'organigramme.

(JFC, avec Danielle Schumacher) - Tout est parti d'une rafale de questions parlementaires adressées au Premier ministre, Xavier Bettel. Émanant de plusieurs députés de l'opposition, elles avaient trait à la composition du groupe de travail chargé de plancher sur la stratégie de sortie de crise du coronavirus. Le gouvernement a aussitôt réagi via un communiqué publié dans l'après-midi, dressant la liste exhaustive des différents groupes de travail, affublés des noms des personnes les composant.

Une soudaine transparence qui a de quoi étonner, dans la mesure où Xavier Bettel avait invoqué des raisons de protection des données personnelles la semaine dernière dans une interview accordée au Luxemburger Wort afin justement de ne pas divulguer les noms des membres des différents groupes de travail. «Toute publication à caractère personnel doit être conforme aux règles de protection des données», avait-il ainsi affirmé, suscitant l'incompréhension générale dans les rangs de l'opposition.

Le député Déi Lénk Marc Baum avait mis le feu aux poudres en parlant d'une «entrave grave au droit constitutionnel de contrôle du pouvoir législatif envers le pouvoir exécutif» Photo: Guy Jallay

Marc Baum, député Déi Lénk avait notamment évoqué une «entrave grave au droit constitutionnel de contrôle du pouvoir législatif envers le pouvoir exécutif». Rejoint par Laurent Mosar, Gilles Roth et Martine Hansen (CSV), ainsi que Fernand Kartheiser (adr), ils ont poussé le Premier ministre dans ses retranchements et fini par le faire fléchir.

Concrètement, le groupe de travail interministériel en charge de la stratégie de déconfinement comprend six membres: Luc Feller, haut commissaire à la Sécurité nationale du ministère d'État; les docteurs Jean-Claude Schmit et Thomas Dentzer, de l'autorité sanitaire; Anne Calteux, du ministère de la Santé; Paul Konsbruck, du ministère d'État; et Romain Martin, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

3 Les organigrammes de la Task Force

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. CC-COVID19 CC-COVID19 CC-COVID19

A côté de cela, il existe un «groupe ad hoc», dont le rôle est d'accompagner la mise en œuvre des différentes mesures. Ses huit membres sont Nora Back, présidente de la Chambre des salariés; Alexa Ballmann, présidente de Jonk Handwierk; Luc Frieden, président de la Chambre de commerce; Erny Gillen, expert en éthique; Claudia Monti, médiateur; Gilbert Pregno, président de la commission nationale des Droits de l'Homme; René Schlechter, président du Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand; et Claus Vögele, professeur de psychologie de la santé à l'Université du Luxembourg.

Par ailleurs, d'autres groupes de travail plus spécifiques ont aussi été mis en place, tels que la task force «Recherche Luxembourg» dans le domaine de la recherche, la cellule de crise covid-19, la cellule logistique et la Monitoring task force. Quant au groupe de surveillance, il comprend les employés de deux grandes sociétés de conseil, qui ont été mis à disposition gratuitement par leur employeur.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.