Arrêt de la CJCE

Le gouvernement contraint de suspendre le RBE

La loi européenne sur le blanchiment d'argent est donc partiellement illégale : les données des propriétaires économiques des sociétés ne doivent pas être accessibles au public.

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a déclaré invalides certaines parties de la directive européenne sur le blanchiment d'argent. Cette décision est motivée par une disposition selon laquelle les informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés de l'UE doivent être accessibles au public dans tous les cas. Cette disposition visait à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Celle-ci est toutefois invalide, comme l'ont décidé les juges de la Cour de justice européenne ce mardi à Luxembourg. En effet, elle porte, selon l'arrêt rendu, gravement atteinte aux droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Concrètement, les noms des propriétaires de sociétés figurant dans le registre des entreprises du Luxembourg doivent être cachés à la vue du public. Mardi après-midi, en fin de journée, le Luxembourg a donc pris la décision de suspendre de manière «provisoire» le registre des entreprises.

Cette décision porte ainsi un coup aux efforts déployés par le pays pour rendre cette liste plus transparente. Une disposition de la directive européenne relative à la lutte contre le blanchiment d'argent obligeant les pays à publier les informations sur les bénéficiaires effectifs n'est pas valable, a déclaré la Cour de justice dans cet arrêt.

Une «ingérence grave»

Dans celui-ci, on peut lire que l'accès sans restriction aux bénéficiaires effectifs «constitue une ingérence grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel». Cette année encore, le Luxembourg s'est engagé à apporter un certain nombre d'améliorations à son registre des entreprises, après avoir été critiqué pour son manque d'efficacité dans la traque de l'argent sale sur son territoire, et en raison de l'augmentation des normes internationales.

Une société luxembourgeoise appelée SOVIM et un homme d'affaires non identifié avaient introduit un recours contre la directive, après que le registre eut rejeté leurs demandes visant à ce que leurs coordonnées ne figurent pas dans la base de données accessible au public. Le Luxembourg avait porté l'affaire devant la CJCE qui, dans un avis rendu en janvier par l'avocat général Giovanni Pitruzella, a confirmé l'approche actuelle du pays, à savoir un accès libre et sans entrave au registre pour tous.

Mais dans son arrêt de mardi, la plus haute juridiction de l'UE a donc choisi de rejeter cet avis. Il appartiendra désormais aux tribunaux luxembourgeois de décider de la manière dont le pays appliquera l'arrêt de la CJCE et des restrictions à imposer. Les exigences européennes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ont conduit le Luxembourg à mettre en place un registre dit des bénéficiaires effectifs en 2019, qui divulgue les détails de toute personne détenant au moins 25% dans une société.

Lancé après le scandale Luxleaks

Le registre a été lancé après qu'une série d'exposés journalistiques eut mis en lumière la réputation du Luxembourg en matière d'arrangements commerciaux secrets, comme le scandale Luxleaks de 2014 qui a montré que des géants mondiaux de l'entreprise avaient bénéficié d'accords fiscaux avantageux de la part du gouvernement de l'ancien Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le registre des entreprises luxembourgeois a déjà fait valoir que la base de données contient déjà une garantie supplémentaire de protection de la vie privée, car elle ne permet pas de rechercher le nom des propriétaires potentiels, ce qui oblige les personnes qui recherchent des détails à parcourir plus de 100.000 entités répertoriées.

Le Luxembourg a infligé des amendes à plus de 400 sociétés et autres entités accusées de ne pas se conformer au registre, à la suite d'une campagne estivale de répression menée par la police, a indiqué le gouvernement en août. Seule une poignée d'exemptions à la publication des détails est accordée, a déclaré le LBR en 2020, les demandes concernant les mineurs étant acceptées, et les autres rejetées.

Une visite d'inspecteurs du GAFI

L'arrêt de la CJCE a été rendu quelques jours seulement après que des inspecteurs du GAFI, organisme mondial de surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent, ont achevé une visite dans le pays. L'année dernière, une enquête menée par des journalistes du monde entier, baptisée OpenLux, a permis de découvrir que des patrons de la mafia russe et des personnes ayant des liens avec des bandes criminelles organisées italiennes figuraient parmi les personnes qui cachaient de l'argent au Grand-Duché, des allégations qui, selon le gouvernement, n'étaient pas fondées.

Le ministère de la Justice a de son côté fait savoir que l'arrêt devait être analysé plus en détail. Le ministère a indiqué que la décision d'invalidité partielle porte sur la disposition de la directive elle-même et non sur sa transposition en droit luxembourgeois, étant donné que la législation luxembourgeoise est conforme à la directive. «Tout comme le Luxembourg, tous les autres États membres de l'UE sont concernés par cette décision», a-t-il ajouté.

