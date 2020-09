Pour Xavier Bettel, ce n'est pas le moment «d'alléger, ni de renforcer» le dispositif sanitaire mis en place. Car si les contaminations sont en hausse «avec la reprise de la vie normale», la situation hospitalière n'est aujourd'hui «pas préoccupante».

Le gouvernement conforté dans sa gestion de la crise

«Il n'existe aucune raison de changer une stratégie efficace». Au lendemain du vote de la prolongation de la loi covid amendée, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) et la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) à l'unisson ont exprimé ce mercredi la volonté du gouvernement de ne «rien modifier aux mesures actuelles».

Pour le Premier ministre en effet «il n'est question ni de renforcer, ni d'alléger» le dispositif anti-covid mis au point par les autorités. Longue vie donc, au moins jusqu'au terme de l'année 2020, aux «tests à grande échelle, au traçage des personnes en contact avec des cas positifs ou encore aux gestes barrières.» Ces mesures nous ont permis «jusqu'ici de gérer la situation de manière correcte, et c'est plutôt réconfortant», constate Xavier Bettel.

Si la situation n'a effectivement rien de catastrophique, il n'en demeure pas moins que le chiffre des contaminations affiche une hausse depuis le début du mois de septembre, avec une moyenne de 60,5 cas par jour. «Une des causes est la reprise de la vie normale, avec les activités scolaires, sportives, les réunions, ...», admet Xavier Bettel.

«Mais il s'agit d'une tendance observée partout, tant en Europe qu'à l'échelle mondiale», surenchérit la ministre de la Santé. Dans le détail, 31% des contaminations sont dus aux retours des vacances et 20% proviennent de la sphère privée. «C'est pourquoi il est important de bien respecter les règles aussi bien en public qu'en privé, dans la sphère familiale», martèle Xavier Bettel.

Source d'inquiétude, avec une moyenne de 170 contaminations pour 100.000 habitants observée sur les deux dernières semaines, le Luxembourg entre à nouveau dans le rouge selon les critères de l'Institut allemand Robert Koch. «Il faut s'attendre incessamment à ce que l'Allemagne prenne une décision» à cet égard, avoue Paulette Lenert. Selon le classement établi par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, le Grand-Duché occupe le quatrième rang européen, derrière l'Espagne (314), la République tchèque (218) et la France (198), mais devant la Belgique (120).

Pour elle, ce taux élevé s'explique par le fait que «le Luxembourg est comme une grande ville, avec une hausse rapide des contaminations». «Nous sommes considérés à juste titre comme un pays, mais il est certain que les hausses sont moindres sur des surfaces plus étendues», ajoute la ministre LSAP, prenant l'exemple de certains quartiers de Madrid densément peuplés et très touchés par l'épidémie.

Et si les non-résidents ne sont plus inclus dans les données officielles publiées par le ministère de la Santé depuis le 27 août, il n'en demeure pas moins que «ces chiffres existent», affirme Xavier Bettel, tout en avouant qu'«il n'est pas dans notre intérêt de les divulguer.» Le Premier ministre qui précise qu'«ils n'ont rien d'inquiétant» et que «la situation n'a jamais été préoccupante de ce côté-là, même après les retours de vacances.»

Avec un taux de positivité - c'est-à-dire de cas positifs par rapport à l'ensemble des tests pratiqués - établi actuellement à 1,56%, la situation du Luxembourg «n'est pas idéale», admet la ministre socialiste. Paulette Lenert qui se veut toutefois rassurante: «nous n'avons détecté aucun cluster quelque part, seuls huit entreprises et lieux d'hébergement étant concernés avec un nombre d'infections limité».

Source de satisfaction du gouvernement, le nombre des hospitalisations demeure quant à lui très stable et plutôt bas avec une moyenne de 18 patients hospitalisés par jour depuis le 1er septembre. De plus, l'occupation de lits en soins intensifs reste très marginale. La situation n'est en effet «pas préoccupante» selon le Premier ministre, qui ne décèle «pour le moment aucun problème de surcharge des hôpitaux».

Revenant sur les couacs observés concernant le testing, Paulette Lenert a précisé que deux séries de «faux cas positifs» avaient été détectés - une série de dix et une autre de 26 -, tous issus «du même laboratoire». «Nous sommes en contacts avec le laboratoire concerné, une enquête a été diligentée et nous allons tout faire pour déterminer les causes» de ces diagnostics erronés.

