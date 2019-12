Grâce à la mise en œuvre de son plan national d'action, le ministère de l'Environnement entend enrayer le déclin des hyménoptères, papillons à deux ailes et autres coléoptères.

Le gouvernement au chevet des insectes pollinisateurs

Un an après avoir été annoncé dans l'accord de coalition fin 2018, le plan national d'action pour la conservation des insectes pollinisateurs doit à présent être mis en œuvre. «Par-dessus tout, nous voulons prendre des mesures concrètes qui produisent des résultats», déclare Carole Dieschbourg, la ministre de l'Environnement, arguant que «la disparition des insectes est scientifiquement prouvée, et les causes sont complexes, mais bien connues.»

Les chiffres sont alarmants. Au Luxembourg, environ 10% des espèces d'insectes sont menacées d'extinction, et entre 30 et 40% sont en déclin. En cause, l'agriculture industrielle, grande consommatrice de pesticides, pose des problèmes aux insectes. Mais elle n'est pas la seule. Le changement climatique, la pollution lumineuse, les espèces immigrées et la destruction des habitats par le développement ou la consolidation des terres sont d'autres facteurs qui ont conduit au déclin de la population d'insectes pollinisateurs ces dernières années.

Un équivalent économique de 150 milliards de dollars

En vue de «sensibiliser le public à cette question», le ministère de l'Environnement organisera à partir du 14 janvier 2020 une série d'ateliers réunissant des représentants de l'environnement, de l'agriculture, des sciences et des communautés locales. Les propositions formulées seront ensuite intégrées au plan d'action national, et la réalisation des objectifs fixés fera l'objet d'un examen régulier.

Partant du constat que les insectes pollinisateurs fournissent un équivalent économique de 150 milliards de dollars dans le monde grâce à leurs performances de pollinisation, le ministère de l'Environnement a donc décidé de prendre le problème de leur déclin à bras-le-corps. 85% des plantes à fleurs sont pollinisées par les abeilles, les papillons et les scarabées, et leur contribution à la préservation et au recouvrement de la biodiversité est précieuse. Soit un rôle discret, mais probablement décisif pour la survie de l'humanité.