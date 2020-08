Interrogé sur la société en charge de la campagne publicitaire «Pas sans mon masque», le Premier ministre fait profil bas. Xavier Bettel souligne qu'il n'est pas question de communiquer sur le choix des prestataires de services.

Luxembourg 2 min.

Le gouvernement a-t-il péché par favoritisme?

Interrogé sur la société en charge de la campagne publicitaire «Pas sans mon masque», le Premier ministre fait profil bas. Xavier Bettel souligne qu'il n'est pas question de communiquer sur le choix des prestataires de services.

(JFC, avec Diana Hoffmann) - Le gouvernement a-t-il attribué le contrat de la campagne publicitaire «Net ouni meng Mask» («Pas sans mon masque») à la même société naguère en charge de la campagne électorale du LSAP en 2018? C'est ce qu'a voulu savoir le député des Piraten Marc Goergen dans une question parlementaire adressée à la mi-juillet au Premier ministre et à la ministre de la Santé. Plus d'un mois plus tard, Xavier Bettel (DP) répond ce jeudi qu'«en aucun cas, le gouvernement ne communiquera sur les prestataires de services».

Sans apporter davantage de précisions, le Premier ministre ajoute que «l'agence de publicité en question a décroché le contrat parce que son profil répondait aux exigences requises». Sur le point de savoir si le gouvernement peut exclure tout éventuel favoritisme dans l'attribution de ce contrat, Paulette Lenert (LSAP) et Xavier Bettel affirment que «pendant la crise sanitaire, il a fallu faire appel à de nombreux prestataires de services extérieurs», et ce «à la fois concernant l'approvisionnement en matériel et la logistique, mais aussi la communication.»

Ces trois mois qui auront changé la vie du Luxembourg Depuis le 24 mars et jusqu'à ce mercredi, le Luxembourg se trouve dans une parenthèse autorisée par l'article 32.4 de la Constitution. Celle où le gouvernement possède les pleins pouvoirs pour affronter la pandémie de covid-19. Retour sur ces trois derniers mois, marqués par quelque 160 règlements grand-ducaux.

Le duo ministériel se contente de préciser que «des efforts accrus ont été faits pour privilégier les entreprises dont les activités se déroulent au Luxembourg». Vu que cette campagne a été lancée pendant l'état de crise (24 mars - 24 juin), il n'était alors «pas nécessaire de lancer un appel d'offres».

Concernant le coût de l'opération, Xavier Bettel précise que «le budget total alloué à la communication gouvernementale pendant la première phase de la lutte contre covid-19» s'élève à 1.132.263 euros. Soit un concept qui va bien au-delà de cette seule campagne de sensibilisation au port du masque. Il englobe en effet également la distribution de matériel d'information à travers tout le pays ainsi que des annonces dans les médias et la presse.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.