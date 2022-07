«Le gouvernement a mené le Parlement en bateau»

Dans son rapport spécial sur le satellite militaire LUXEOSys, la Cour des comptes dénonce la manière dont le gouvernement a procédé.

Dans l'affaire du satellite militaire LUXEOsys, le gouvernement, respectivement le ministre de la Défense de l'époque, Etienne Schneider (LSAP), a trompé le Parlement et l'opinion publique. C'est la conclusion à laquelle parvient la Cour des comptes dans son dernier rapport spécial, présenté lundi aux membres de la commission de contrôle budgétaire.

Le gouvernement de l'époque savait pertinemment que le satellite militaire LUXEOSys coûterait plus cher que prévu par la loi. Il a néanmoins fait voter le Parlement à ce sujet. Diane Adehm, présidente de la commission de contrôle budgétaire

«Le gouvernement de l'époque savait pertinemment que le satellite militaire LUXEOSys coûterait plus cher que prévu par la loi. Pourtant, il a fait voter le Parlement à ce sujet. Le gouvernement a délibérément trompé le Parlement», déclare Diane Adehm, présidente de la commission de contrôle budgétaire. La loi n'était pas accompagnée d'une fiche financière, ce qui, selon Adehm, avait également été critiqué à l'époque par le Conseil d'Etat.

La Cour des comptes écrit en outre que le dossier a été traité de manière chaotique. «Tout devait aller vite», explique Diane Adehm. Le satellite faisait partie de la contribution luxembourgeoise à l'OTAN et devait accessoirement avoir une utilité pour l'économie luxembourgeoise. Il était question de commercialiser les images satellite. «La Cour des comptes a vérifié et a conclu qu'au maximum 30% des images seraient commercialisées», poursuit Diane Adehm. «C'était juste une sorte de stratégie marketing pour faire passer le projet». Le ministère de la Défense l'admet même dans le rapport.

Le gouvernement avait alors rejeté le souhait du Parlement de rendre le dossier public afin que les parlementaires puissent se faire une meilleure idée, ceci sous prétexte qu'il s'agissait d'un dossier confidentiel. «Cet argument n'était qu'un prétexte et nous aurions dû faire beaucoup plus pression», dit Diane Adehm avec le recul.

Ce n'était qu'une sorte de stratégie de marketing pour faire passer le projet. Diane Adehm

Le ministre de la Défense François Bausch (déi Gréng), qui a repris le flambeau d'Etienne Schneider en janvier 2019, n'est pas non plus en odeur de sainteté. Il aurait été informé en juin 2019 que le satellite coûterait plus cher et que des moyens financiers supplémentaires devraient être votés par le Parlement. «Il lui a fallu un an pour en informer le Parlement», critique Diane Adehm.

Ce n'est qu'en mars 2020 que Bausch a informé de sa propre initiative la commission parlementaire compétente. En automne 2020, le Parlement a adopté la loi de financement pour le satellite d'observation : 139 millions d'euros supplémentaires par rapport aux 170 millions d'euros initialement votés. Les représentants de la majorité avaient alors rejeté la demande de l'opposition de créer une commission d'enquête et transmis le dossier à la Cour des comptes à la place.

