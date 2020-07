Le glyphosate disparaît des rayons, bientôt des champs

La deuxième phase qui doit permettre qu'aucun produit phytopharmaceutique à base de glyphosate ne soit déversé sur le sol luxembourgeois en fin d'année est arrivée à terme ce 1er juillet. Mais le monde agricole s’interroge toujours quant aux alternatives à l’herbicide le plus vendu dans le monde.

(DH) - Après le retrait de l'autorisation de mise sur le marché au 1er février, la période d'écoulement des stocks de produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate est interdite depuis ce mercredi. C'est ainsi qu'après ces six mois considérés comme un «délai de grâce» pour les utilisateurs, professionnels comme privés, le Grand-Duché, au 1er janvier, deviendra le premier pays européen à bannir l'herbicide commercialisé depuis quarante ans par Monsanto.

Mais si les défenseurs de l'environnement et les opposants à ce produit considéré comme cancérigène s'en félicitent, le secteur agricole luxembourgeois s'interroge. Quelles solutions pour le remplacer? Pour quels coûts à terme?

«Le gouvernement interdit un produit controversé, mais nous ne savons pas s'il est réellement cancérigène. Cette décision est prise sans proposer de réelles alternatives au monde agricole», commente Josiane Willems, la directrice de la Centrale paysanne, qui indique que ce sont 1.500 agriculteurs et 200 viticulteurs qui sont visés par cette interdiction prévue dans l'accord de coalition 2018-2023.

Les particuliers s'en passent déjà

Ça a la forme et la couleur du Roundup, mais ce n'est déjà plus l'original. Bien avant l'annonce de l'interdiction des produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate, les grandes enseignes de jardinerie et de bricolage les avaient déjà bannis de leurs rayons. En effet, dès 2015, Cactus Hobbi et Hela Lux ont fait office de pionniers en supprimant de leur catalogue les herbicides contenant du glyphosate. Hornbach leur a emboîté le pas «afin de minimiser les risques potentiels liés à une mauvaise utilisation». «Chez Batiself, le Roundup a aussi été remplacé depuis plusieurs années par un produit du même nom mais sans cette substance», précise aussi Malou Schmitt, la responsable organisation.