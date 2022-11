Pour mettre en valeur les richesses naturelles et culturelles de la campagne luxembourgeoise, la Direction générale du tourisme veut développer des hébergements type "glamping". Un concours est lancé par l'Ordre des architectes.

Tourisme

Le «glamping» pour découvrir la campagne luxembourgeoise

Fan de La petite maison dans la prairie, le confort en plus? Vous êtes fait pour le glamping! Comprenez la contraction entre glamour et camping. Soit un type d'hébergement atypique - roulotte, cabane, yourte... - agrémenté tout de même d'une bonne literie ou encore de sanitaires classieux. Le tout au beau milieu de la nature, au calme.

Profitant du potentiel touristique en milieu rural au Luxembourg, avec des richesses aussi bien naturelles que culturelles, la Direction générale du tourisme souhaite développer ce concept de glamping cabins, «type d’hébergement insolite de haute qualité qui est destiné à une implantation dans des lieux touristiques existants», explique-t-on.

Allier ruralité, créativité et modernité

Pour cela, l’Ordre des architectes et ingénieurs-conseils (OAI) entre en jeu, et lance un concours, ouvert à ses membres. Les cabinets qui souhaitent y participer ne doivent, toutefois, pas dépasser un effectif de cinq équivalents temps plein. «Il est demandé aux participants de repenser l’organisation spatiale et d'intégrer une esthétique unique, de nouvelles technologies et des matériaux innovants qui feront de la Glamping cabin une forme d’architecture entièrement nouvelle», explique notamment l'OAI sur le site Internet dédié à ce concours.

Les candidats devront respecter trois conditions: la structure doit être modulaire, doit pouvoir accueillir entre deux et quatre personnes, et ne doit pas excéder 25 mètres carrés au sol. Pour le reste, les architectes peuvent laisser libre cours à leur créativité.

Les projets sont à remettre au plus tard le 31 janvier 2023. Le jury désignera trois gagnants, deux prix spéciaux et cinq mentions, avec une dotation financière allant de 1.000 à 4.000 euros pour chacun des lauréats.

Surtout, les glamping cabins retenues sont destinées à prendre place ça et là au Grand-Duché, «afin de mettre en valeur les atouts des régions rurales, qui constituent un point fort de notre offre touristique. À cela s’ajoute que des projets touristiques comme les Glamping cabins contribuent non seulement au développement économique des régions rurales, mais ont également une influence positive sur la qualité de vie de la population locale», conclut Lex Delles (DP), ministre du Tourisme.

