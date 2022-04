Huit nouveaux géoparcs ont été intégrés à la liste de l'Unesco. Le parc de 256 kilomètres carrés situés à l'est du Luxembourg fait ainsi son entrée sur cette liste.

Reconnaissance

Le géoparc du Mullerthal inscrit à l'Unesco

Une belle reconnaissance pour le Mullerthal. Depuis ce mercredi, le territoire de 256 kilomètres carrés situés à l'est du pays est inscrit sur la liste des géoparcs de l'Unesco. Le nombre de parcs repris dans cette liste s'élève désormais à 177. Deux nouveaux pays, le Luxembourg et la Suède, rejoignent ainsi le réseau, qui est étendu à 46 pays différents.

Il faut dire que le Mullerthal, aussi appelé Petite Suisse luxembourgeoise, ne manque pas d'atouts. Les formations de grès vieilles d'environ 200 millions d'années ont particulièrement séduit le jury de l'Unesco. Il s'agit d'un des paysages de grès les plus spectaculaires d'Europe occidentale qui est devenu une attraction touristique au 19e siècle.

112 km de randonnées

Aujourd'hui, il est possible d'explorer la région en suivant des sentiers de randonnée, comme par exemple le Mullerthal Trail qui emmène le promeneur sur un parcours de 112 km à travers collines et vallées. A réserver aux randonneurs chevronnés. Pour les moins sportifs, la région offre aussi un réseau de promenades plus accessibles qui proposent des panoramas époustouflants.

Ce n'est pas la première fois que le géoparc luxembourgeois envoyait sa candidature à l'Unesco. Déjà en 2017, le parc avait déjà tenté de devenir membre de cette liste, mais sa candidature avait été rejetée. Ce qui n'a pas été le cas cette fois.

Début de l'année, le Conseil mondial des géoparcs de l'Unesco avait décidé à l'unanimité de recommander au comité exécutif d'accepter la candidature du parc luxembourgeois.

