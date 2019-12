L'adjudant-chef Schleck a jusqu'à la veille de Noël pour formuler ses objections pour le poste proposé et à ce stade, il n'y a «pas une décision de changement d'affectation de poste». C'est en substance la réponse du chef d'état-major qui reste muet sur la sommation.

Le général Duschène joue l'apaisement

Maurice FICK L'adjudant-chef Schleck a jusqu'à la veille de Noël pour formuler ses objections pour le poste proposé et à ce stade, il n'y a «pas une décision de changement d'affectation de poste». C'est en substance la réponse du chef d'état-major qui reste muet sur la sommation.

C'est par le biais de son avocat que le général Alain Duschène a réagi ce vendredi à l'ultimatum que le président du Syndicat Professionnel de l'Armée Luxembourgeoise (SPAL), Christian Schleck, lui avait lancé mardi 17 décembre. Dans une lettre officielle délivrée par un huissier, l'adjudant-chef Schleck avait sommé le chef de l'état-major de divulguer tous les documents relatifs à son transfert au sein de l'armée.

Le bras de fer continue dans l'affaire Schleck Le Syndicat Professionnel de la Force Publique démonte les arguments du général Duschène. L'objectif pour l'état-major, estime le syndicat, «était uniquement de bouger de son poste au BIA» l'adjudant-chef Schleck, à cause de son engagement syndical.

Sûr du fait que «ces documents n'existent tout simplement pas» le Syndicat Professionnel de la Force Publique (SPFP) avait demandé le limogeage du général de l'armée luxembourgeoise pour avoir menti. Sans réponse endéans sept jours de la part du général, une deuxième sommation doit être adressée à Henri Kox, ministre délégué à la Défense. Le général Duschène n'élude pas la question épineuse mais fait simplement savoir que «les réponses à sa sommation, seront données en temps et lieu utiles(...)».

La décision de mutation n'est pas encore tombée

Le seul objectif de l'état-major dans toute cette affaire de mutation-sanction présumée pour cause d'activité syndicale, comme le laisse entendre le SPFP, était «uniquement de bouger M. Schleck de son poste au Bureau d'Information de l'Armée (BIA) coûte que coûte et rien d'autre». C'est faux et c'est totalement prématuré de parler de mutation souligne le général.

Le général Duschène contre-attaque Trois semaines après le déclenchement de l'affaire Schleck, le chef d'état-major réplique pour la première fois et assure qu'il n'a pas muté d'office l'adjudant-chef en raison de son activisme syndical. Un poste lui a été proposé ce mercredi. Christian Schleck a huit jours pour se prononcer.

Il explique que dans sa lettre envoyée à Christian Schleck le 11 décembre que son intention était de l'affecter au poste de «sous-officier d’état-major au Bureau d’Ordre Auxiliaire (BOA ) début février 2020». Et comme l'adjudant-chef a jusqu'au 24 décembre pour faire part de ses objections au général «il n'y a donc pas de «mutation-sanction» et à ce stade, même pas une décision de changement d'affectation de poste».