Le gouvernement va réduire temporairement le prix de vente du mazout, suite à la hausse exceptionnelle des prix des produits pétroliers.

Energie

Le gasoil de chauffage temporairement moins cher

Le gouvernement va réduire temporairement le prix de vente du mazout, suite à la hausse exceptionnelle des prix des produits pétroliers.

C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui se chauffent au mazout. Le gouvernement a en effet décidé d'introduire une réduction temporaire de 7,5 centimes/litre sur le prix de vente du gasoil de chauffage. Et ce, pour donner un coup de pouce aux ménages suite à la hausse exceptionnelle des prix des produits pétroliers.

Cette baisse de prix est entrée en vigueur ce 16 mai et restera d'application jusqu'au 31 décembre 2022.

Mais il n'y pas que le mazout qui sera temporairement moins cher. Une baisse de prix s'appliquera aussi sur le gasoil utilisé exclusivement pour les travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture, ainsi que sur le gasoil servant à des utilisations industrielles et commerciales. La réduction sera également de 7,5 centimes par litre et est effective à partir de ce lundi 16 mai. Et ce, jusqu’au 31 juillet 2022.

Appliquée automatiquement

La réduction de 7,5 cents par litre est appliquée automatiquement, aucune démarche n'est à effectuer par le consommateur, précise le gouvernement dans un communiqué. Cette mesure fait partie de celles qui avaient été annoncées le 24 mars 2022 dans le cadre des discussions tripartites avec les partenaires sociaux.

Étant donné que l'État prendra en charge 7,5 centimes par litre, la hausse du prix du mazout sera amortie. «L'impact financier exact dépend essentiellement de la consommation. Ainsi, pour une consommation de 3.000 litres de mazout, l'économie correspondra à 225 euros», peut-on lire sur le site du ministère de l'Energie et de l'Aménagement du territoire.

Le ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire a mis en place un site internet dédié aux questions qui se posent autour de la réduction temporaire du prix du mazout : www.subvention-mazout.lu.

Une réduction aussi à la pompe

Cette mesure pour réduire la facture des ménages n'était pas la seule en ce qui concerne le prix de l'énergie. Le gouvernement a aussi décidé, suite à la tripartite, d'alléger la charge fiscale sur les carburants, à travers une baisse temporaire des droits d'accises sur l'essence et le gasoil routier. La facture lors du passage à la pompe est ainsi un peu moins douloureuse. Là aussi, la réduction est de 7,5 centimes par litre de carburant.

Instaurée par le règlement grand-ducal du 8 avril 2022, la baisse de prix est appliquée depuis le 13 avril et restera en vigueur jusqu’au 31 juillet 2022. Cette réduction se retrouve directement dans les prix affichés à la pompe.

La Chambre a aussi adopté fin avril une autre mesure destinée elle aussi à alléger la facture énergétique. Le gouvernement prend en charge depuis le 1er mai, et jusqu'au 31 décembre 2022, les frais de réseau du gaz naturel.

Le gouvernement invite tous les résidents à s'informer pour connaître comment mieux réduire encore sa consommation d'énergie et ainsi réaliser des économies, en consultant le site www.energie-spueren.lu

