Luxembourg 2 min.

Le garage de l'armée s'apprête à changer en profondeur

Jean-Michel HENNEBERT Obsolètes, les 42 Hummer en service depuis 1996 et les 48 Dingos 2 utilisés depuis 2010 céderont leur place, d'ici 2025, à un nouveau type de véhicule de commandement. Le tout, pour une enveloppe maximale de 367 millions d'euros.

Les investissements dans le matériel militaire se poursuivent au Luxembourg. Si l'A400M constitue la partie la plus spectaculaire des fonds injectés pour soutenir le déploiement des forces armées, la modernisation engagée concernera également d'autres véhicules. Mercredi, François Bausch (Déi Gréng) a indiqué que le ministère de la Défense s'engageait à acquérir 80 véhicules blindés de commandement, de liaison et de reconnaissance (CLRV) destinés à remplacer la flotte existante.

En l'occurrence, 42 Hummers et 48 Dingo 2, types de véhicule en service depuis 1996 et 2010 mais jugés tous les deux obsolètes. Notamment car n'offrant pas une protection optimale aux équipages et ne permettant pas une interopérabilité avec les armées alliées. Leur retrait est prévu à l'horizon 2025. Basée sur une étude réalisée par la NSPA, agence de soutien et d'achats de l'OTAN basée à Capellen, la décision de renouveler une partie du garage de l'armée s'appuie sur la volonté du Luxembourg de renforcer son partenariat privilégié avec les armées belge et française.

Et donc de bénéficier de matériels compatibles dans le cadre d'unités binationales notamment, à l'image du projet de création d'un bataillon belgo-luxembourgeois. Adoptée mercredi en Conseil de gouvernement, l'enveloppe budgétaire de ce programme ne devra pas excéder 367 millions d'euros et couvre aussi bien les frais d'acquisition des véhicules que de leurs sous-systèmes d'armes et de communication. Mais aussi le support logistique au cours du cycle de vie de ces matériels, estimé entre 15 et 20 ans.

Intégré dans «l'objectif d'atteindre 0,72% du PIB d'ici 2024 pour l'effort de Défense», selon le communiqué officiel, cet investissement sera réalisé en partenariat avec la NSPA, chargée notamment d'acquérir les véhicules. Un appel d'offres sera lancé dans les prochains mois pour déterminer précisément le modèle qui entrera en service en 2025. Pour mémoire, le Luxembourg dépense à ce jour 0,57% de son PIB pour la Défense, alors même que l'OTAN prévoit que ses membres en dépensent 2%. Raison pour laquelle le Grand-Duché multiplie ces dernières années les investissements, que ce soit dans un satellite d'observation stratégique, un hôpital dédié ou bien encore la cyberdéfense.

