Le Gaalgebierg en fête pour les enfants ce dimanche

À Belval, on ne se chauffe pas au fuel ou au bois, mais on opte pour une solution plus originale: récupérer l'excédent de chaleur généré par la production du site ArcelorMittal, qui représente le besoin de 4.000 maisons pendant un an. Le projet s'ancre dans une démarche de l'entreprise, en faveur du développement durable et de l’économie circulaire.