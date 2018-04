La mort d'un policier en exercice, lors d'une collision entre 2 voitures de police sur la N7, samedi, a secoué le Luxembourg. Les collègues policiers sont endeuillés et la classe politique apporte son soutien via twitter. L'homme à l'origine de la course-poursuite sera présenté à un juge d'instruction ce dimanche.

Luxembourg 2 min.

Le fuyard de Weiswampach arrêté, la Police endeuillée

Maurice Fick La mort d'un policier en exercice, lors d'une collision entre 2 voitures de police sur la N7, samedi, a secoué le Luxembourg. Les collègues policiers sont endeuillés et la classe politique apporte son soutien via twitter. L'homme à l'origine de la course-poursuite sera présenté à un juge d'instruction ce dimanche.

Après une semaine déjà très tendue pour les policiers luxembourgeois suite à l'affaire du fuyard abattu dans le quartier de Luxembourg-Bonnevoie mercredi, la Police grand-ducale a payé un lourd tribut, lors d'une course-poursuite provoquée par un automobiliste qui, une fois de plus, avait refusé de se soumettre à un contrôle de police. C'était samedi, peu avant 2 heures du matin, à Weiswampach, au Nord du pays.



Le Parquet de Diekirch a ordonné à l'Inspection générale de la police de mener l'enquête concernant la collision entre les deux véhicules de la police grand-ducale. Photo: Pierre Matgé





Collision après une course-poursuite: un policier meurt

Le policier conduisant la voiture de service est mort des suites de ses graves blessures. Sa coéquipière, assise à la place du passager, a été gravement blessée et a dû être opérée d'urgence dans la nuit. Les trois agents, assis dans la camionnette de police, ont aussi été blessés, plus légèrement.



A l'origine de la course-poursuite qui a tourné au drame, le conducteur qui avait pris la fuite, s'était volatilisé dans la nature. Mais comme l'a fait savoir la police grand-ducale samedi soir vers 20 heures, il a finalement été appréhendé dans la journée. Sur ordre du Parquet de Diekirch, il a été arrêté et sera présenté à un juge d'instruction ce dimanche après-midi:

Le Parquet de Diekirch a ordonné à l'Inspection générale de la police (IGP), l'organe de contrôle externe de tous les fonctionnaires des services de police au Grand-Duché, de mener l'enquête concernant la collision entre les deux véhicules de la police grand-ducale.

Dans un premier message laconique publié samedi via Twitter déjà, la Police luxembourgeoise a fait savoir qu'elle était «en deuil suite au décès d'un de ses membres dans l'exercice de ses fonctions».



Le ministre de la Sécurité intérieure, Etienne Schneider, a réagit via le même réseau social et a exprimé «ses sincères condoléances à la famille et aux amis du policier qui est décédé en service. Nos pensées vont également vers ses collègues blessés à qui nous souhaitons un bon rétablissement».



D'Police ass an Trauer. Mäin häerzlechst Bäileed fir d'Famill an d'Frënn vum Polizist deen am Déngscht em d'Liewe koum. Eis Gedanke sinn och bei senge blesséierte Kollegen deene mer eng gutt Besserung wënschen. — Etienne Schneider (@EtienneSchneide) 14 avril 2018

La classe politique, Xavier Bettel, le Premier ministre, en tête, n'a pas manqué de se joindre à ces pensées. Dans un tweet illustré d'une photo noire comme la nuit, traversée d'une ligne bleue, il écrit: «Toutes mes pensées vont vers la famille, les collègues et amis du policier qui a dû laisser sa vie en service, et vers sa collègue, gravement blessée. Je leur souhaite beaucoup de courage et un bon rétablissement.»



Meng Gedanken sinn haut bei der Famill, de Kollegen a Frënn vun deem Polizist, deen säi Liewen am Déngscht huet misste loossen a bei senger Kollegin, déi uerg blesséiert gouf. Ech wënsche vill Courage a gutt Besserung. XB pic.twitter.com/9XzfbSupNL — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 14 avril 2018

Claude Wiseler du CSV, principal parti d'opposition, a également twitté en exprimant toute sa «tristesse envers le policier qui a laissé sa vie en service et sa collègue qui est gravement blessée. Mes pensées vont vers les familles. Je souhaite beaucoup de courage à tous les agents blessés».