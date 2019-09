La dernière version du plan d'aménagement de l'aéroport et ses environs fait la part belle au projet "Airport City", avec notamment la création d'un P+R de 4.000 places aux abords des installations.

Le futur visage du Findel se précise

La dernière version du plan d'aménagement de l'aéroport et ses environs fait la part belle au projet "Airport City", avec notamment la création d'un P+R de 4.000 places aux abords des installations.

Des changements majeurs sont prévus à l'aéroport du Findel. D'ici 2022, l'implantation d'un futur terminal du tramway à l'aéroport et d'un arrêt de bus à Héienhaff figurent parmi les priorités mais également le développement du concept «Airport City». Il s'agira de développer, à proximité du Terminal A, de nouveaux commerces et des restaurants mais, surtout, d'aménager des espaces de bureaux en réponse à une demande des milieux d'affaires.

Le gouvernement se satisfait de l'avancée de ce projet «Skypark Business Center». Les 15.000 m2 de ce bâtiment devraient être inaugurés d'ici 2022. A l'heure où l'aéroport ne cesse de voir sa fréquentation augmenter et multiplie ses destinations, ces aménagements pourraient satisfaire encore plus de passagers, notamment pour le tourisme d'affaires.

En plus d'un immense P+R de 4.000 places, le site cerra l'ouverture de nombreuses boutiques.

En plus d'un immense P+R de 4.000 places, le site cerra l'ouverture de nombreuses boutiques. En plus d'une connexion souterraine, une passerelle entre le Terminal A et le complexe de l'hôtel et du centre d'affaires fait également partie du projet. Il faudra s'habituer à ce nouveau paysage aux abords de l'aéroport. Le tram viendra déposer les passagers juste à côté du terminal A. Cette vue montre le futur «Skypark Business Center Sud». Le terminal B est visible au premier plan. Entre le «Skypark Business-Center Nord» (sur l'actuel parking E) et le «Skypark Business-Center Sud» (entre les terminaux A et B) un espace vert sera créé. Voilà la vue panoramique que pourraient avoir les passagers faisant halte dans l'un des salons de la nouvelle construction.

Les communes de Luxembourg, Sandweiler, Schüttringen et Niederanven étant directement limitrophes de l'aéroport, elles seront concernées par les modifications. C'est pourquoi François Bausch (Déi Gréng), ministre de la Mobilité, et le secrétaire d'État au Développement durable et aux Infrastructures Claude Turmes (Déi Gréng) sont venus les expliquer au cours d'une réunion publique, mardi.

Confirmation a été donnée pour l'ouverture d'un parking à étages de 4.000 places. Pour ce faire, le plan d'occupation des sols existant devra donc être légèrement modifié.

L'ambition est de faire du Héienhaff un nouveau pôle d'échange. Les habitants de l'est du pays ou de la région frontalière allemande devraient en être les premiers bénéficiaires. Ils pourront se rendre à Héienhaff en bus ou en voiture, y prendre le tram et ainsi gagner du temps sur leur trajet vers la capitale. Idem pour les conducteurs qui viendront se garer dans le nouveau parking à étages.



Un pont entre Kirchberg et Findel

Les représentants du gouvernement ont rappelé qu'une gare routière sera construite pour les bus qui desserviront l'aéroport. «Bien sûr, tous les projets prévus ne seront pas achevés en même temps», avance prudemment François Bausch.



La première étape du futur aménagement consistera à bâtir un pont entre le Kirchberg et le Findel. L'ouvrage permettra au tram d'atteindre l'aéroport le plus rapidement possible. Les travaux de la gare routière devraient également débuter prochainement.

Le Skypark Business Center South sera le premier projet du cabinet d'architecture danois BIG au Luxembourg.

Le Skypark Business Center South sera le premier projet du cabinet d'architecture danois BIG au Luxembourg. Le sera conçu avec l'aide du cabinet luxembourgeois Metaform. La fin du chantier, comprenant boutiques et bureaux, reste prévue pour 2022.

Le projet prévoit que le parcours du tramway puisse se prolonger jusqu'à Münsbach. De là, les usagers pourront ensuite prendre le train. Deux autres jonctions de tramway à travers la vallée de la Sûre et Moutfort restent à l'étude. Depuis ces endroits, le public pourrait se rendre en bus vers le quartier de la gare de Luxembourg.

L'ensemble du projet de réaménagement peut être consulté dans les mairies concernées jusqu'au 2 octobre. Les commentaires seront acceptés jusqu'au 17 octobre.