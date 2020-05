Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume, le premier enfant du grand-duc héritier Guillaume et de son épouse la grande-duchesse héritière Stéphanie est venu au monde ce dimanche, annonce la Cour. Quatrième petit-fils du grand-duc Henri, il sera amené à prendre la tête de l'Etat

Le futur Grand-Duc vient de naître

Maurice FICK Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume, le premier enfant du grand-duc héritier Guillaume et de son épouse la grande-duchesse héritière Stéphanie est venu au monde ce dimanche, annonce la Cour. Quatrième petit-fils du grand-duc Henri, il sera amené à prendre la tête de l'Etat

La nouvelle vient d'être rendue publique. L'épouse du grand-duc héritier Guillaume, la grande-duchesse héritière Stéphanie, 36 ans, vient de donner naissance à Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume. Dans son communiqué officiel, publié dimanche, la Cour révèle que «le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière ont la grande joie d’annoncer la naissance de leur fils ce dimanche 10 mai 2020 à 5h13 à la maternité Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg». Ce dernier pèse 3,190 kg et mesure 50 cm. La mère et l'enfant «se portent bien».

Si Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume est venu au monde bien après les princes Gabriel (2006), Noah (2007), la princesse Amalia (2014) et le prince Liam (novembre 2016), il se trouve en deuxième position dans l'ordre de succession monarchique, derrière son père le grand-duc héritier Guillaume, comme le prévoient les règles de succession en vigueur depuis 2011.

Le seul élément qui avait filtré de la part de la Cour était jusqu'ici l'annonce de la grossesse, effectuée en décembre dernier. Depuis lors, le silence radio autour de cet heureux événement était de mise. Aucune information sur l'état de santé de la grande-duchesse héritière Stéphanie au cours des six derniers mois n'a filtré.

Cette nouvelle naissance au sein de la famille grand-ducale est l'occasion de se replonger dans l'album photo de la famille régnante, depuis la naissance du grand-duc héritier Guillaume.

9 11 novembre 1981 : le prince Guillaume avec sa mère, la grande-duchesse Maria Teresa, à la maternité grande-duchesse Charlotte Photo: Cour Grand-ducale

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. 11 novembre 1981 : le prince Guillaume avec sa mère, la grande-duchesse Maria Teresa, à la maternité grande-duchesse Charlotte Photo: Cour Grand-ducale Les fiers parents avec le prince héritier Guillaume quelques mois après sa naissance. Photo: Cour Grand-ducale 2 décembre 1981 : Baptême du prince héritier Guillaume au Palais. La photo montre le grand-duc Jean, la grande-duchesse Charlotte et le grand-duc héritier Henri. Photo: Jean Weyrich Le prince Félix en 1984 après la naissance avec ses parents et une sage-femme. Photo: Horst Goetz-Schmitt/Archives LW 1987 : la grande duchesse héritière Maria Teresa avec le prince Louis. Photo: Davis Reginald / Archives LW La naissance de la princesse Alexandra, en 1991, émerveille ses frères. Photo: Archives LW La naissance du prince Sébastien le 23.04.1992 Photo: Archives LW Le prince Gabriel (à g.) avec son père, le prince Louis, et son frère, le prince Noé. Photo: Cour Grand-ducale Le prince Félix avec son épouse la princesse Claire et leurs deux enfants Amalia et Liam. Photo: Cour Grand-ducale

En raison de la pandémie de covid-19, la Cour a mis à disposition du public un livre de félicitations virtuel ou par courrier postal au château de Fischbach (L-7430 Fischbach).

Solidarité avec les enfants du pays et du monde

La naissance du premier enfant du couple héritier sera saluée par 21 coups de canon tirés par une batterie d'artillerie mise en place par l’armée sur les hauteurs du fort Thüngen.



Le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière ont exprimé le souhait de soutenir des projets d'aide à l'enfance. Une partie des dons récoltés sera ainsi attribuée à des projets au profit d'enfants du Luxembourg. L'autre partie des dons recueillis permettra de venir en aide aux enfants dans les pays les plus fragilisés, où la famine s’est aggravée depuis le début de la crise du coronavirus.

Les personnes désireuses de faire un don en guise de cadeau de naissance peuvent s'adresser à la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse.

