Luxembourg 2 min.

Réchauffement climatique

Le futur bureau du citoyen convoqué «d'ici début 2022»

Jean-Michel HENNEBERT Evoquée par Xavier Bettel lors de son dernier discours sur l'état de la Nation, l'idée de demander à 100 citoyens de se prononcer sur la politique environnementale doit devenir réalité «dans les prochaines semaines», assure mardi le Premier ministre depuis Glasgow.

A l'image de la convention citoyenne pour le climat qui s'est déroulée en France entre octobre 2019 et juin 2020, le Luxembourg souhaite également s'appuyer sur ses résidents pour accélérer ses politiques de lutte contre le changement climatique. Annoncée lors du dernier discours sur l'état de la Nation, la mesure doit se concrétiser «dans les semaines à venir ou au plus tard d'ici début 2022», assure mardi Xavier Bettel (DP) au micro de nos confrères de la Radio 100,7.

Une indication temporelle encore vague que le Premier ministre n'a pas détaillée pour la simple et bonne raison que «les détails concrets sont encore en cours d'élaboration», confirme mardi la porte-parole de Xavier Bettel, contactée par le Luxemburger Wort. Et cette dernière de préciser qu'«une présentation sera faite prochainement». Là aussi sans plus de précision, aussi bien sur le timing imaginé que sur le dispositif imaginé pour cette participation citoyenne nationale made in Luxembourg.

Mi-octobre, Xavier Bettel avait indiqué vouloir convoquer «un bureau du citoyen pour le climat», composé d’«une centaine de membres qui représentent la réalité démographique luxembourgeoise et ainsi la population». Comprenez des résidents des quelque 170 nationalités enregistrées au Grand-Duché, chargés non seulement de proposer des solutions sur des «problèmes climatiques spécifiques» mais aussi d'indiquer «jusqu'où ils souhaitent aller au-delà» du plan national intégré en matière d’énergie et de climat (PNEC).

En clair, le gouvernement entend s'appuyer sur les propositions de ce conseil des citoyens pour déployer de nouvelles mesures environnementales afin d'accélérer la décarbonisation de l'économie. A noter que les propositions émises par les résidents doivent «devenir l'objet intégral d'un débat à la Chambre». A priori dans le courant de l'année 2022. Pour mémoire, le PNEC décrit les mesures à venir afin d’atteindre les objectifs du Grand-Duché en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (-55%), de hausse des énergies renouvelables (25%) et d’efficacité énergétique (de 40 à 44%) à l’horizon 2030.

