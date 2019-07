Dans le viseur des autorités luxembourgeoises depuis 2015 pour l’agression ultra-violente d’un couple de retraités, Kevin Perstner a été interpellé puis incarcéré mercredi à Metz. Âgé de 29 ans, il fera l'objet d'une extradition vers le Luxembourg dans les jours prochains.

Le «fugitif le plus recherché» arrêté en Moselle

La justice grand-ducale va réclamer à la France l'extradition de Kevin Perstner. L'homme a été arrêté mercredi matin à Metz, à l’issue d’années de travail de services spécialisés dans la chasse aux fugitifs. Les autorités luxembourgeoises le soupçonnent d’avoir participé au braquage d’un couple d’octogénaires en juin 2015, à Senningen.

Avec deux complices, deux frères âgés de 42 et 49 ans interpellés près de Metz dès 2015 et incarcérés désormais au Grand-Duché au Luxembourg, il aurait dérobé 750 000 € de bijoux. Deux des hommes avaient maltraité les victimes pendant que le troisième attendait dans la voiture en marche.

«Le fait divers le plus violent du Luxembourg»



Les victimes avaient été rouées de coup et violentées jusqu’à avouer l’endroit où était caché le butin. Nées en 1928 et 1930, elles avaient été attaquées devant leur maison. L’épouse avait été gravement blessée au bras, à la tête et au visage alors que son mari avait eu l’épaule fracturée. Inopérable en raison de son grand âge, il en garde une infirmité permanente.

«C’est le fait divers le plus violent au Luxembourg, ces dernières années», estime le commandant Bruno Le Boursicaud, chef de la Brigade nationale de recherche des fugitifs, cité par 20 Minutes.

Disparu de la circulation

Dans les radars des forces de l’ordre locales il y a quelques années, il avait disparu de la circulation. Des investigations techniques ont permis de le localiser récemment du côté de Metz. Surveillé, il a été arrêté sur une aire occupée par quelques caravanes dans le quartier de Borny, à Metz.

Dans le «calendrier de l'Avent» d'Europol: Recherché pour vol à main armée violent à Senningen Europol diffuse chaque jour depuis le 1er décembre, le portrait de l'un des criminels les plus recherchés d'Europe. Ces avis se présentent sous la forme - originale - d'un calendrier de l'Avent. Jeudi, c'est un homme recherché pour vol à main armée particulièrement violent au Luxembourg qui a été visé.

Le mandat d’arrêt européen portant sur Kevin Perstner va désormais être mis en œuvre. L'individu va être présenté rapidement au parquet général puis à la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz en vue de son extradition.

Pour mémoire, son visage barbu avait pris place dans le calendrier 2017 un peu spécial d’Europol. Signe de l’importance de ce personnage pour l’Office européen de police, il se trouvait au milieu d’autres criminels européens, des tueurs le plus souvent.