Le fromage Neufchâtel Artisanal Villiers retiré de la vente

Le Luxembourg concerné 17 personnes arrêtées pour une fraude à la TVA de 25 millions d'euros

On estime que les activités faisant l'objet de l'enquête ont, depuis 2020, causé des pertes de plus de 25 millions d'euros aux budgets européens et nationaux. La valeur des dommages est susceptible d'augmenter, car l'enquête se poursuit.