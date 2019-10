Huit semaines après son lancement, les initiateurs de ce projet pilote peuvent se réjouir du succès de la formule. Plus de 300 kilos de nourriture ont pu être reconditionnés et faire le bonheur de consommateurs de Tuntange et environs.

Luxembourg 2 min.

Le frigo antigaspi en a régalé plus d'un

Huit semaines après son lancement, les initiateurs de ce projet pilote peuvent se réjouir du succès de la formule. Plus de 300 kilos de nourriture ont pu être reconditionnés et faire le bonheur de consommateurs de Tuntange et environs.

(ER/m.r.) - Lutter contre le gaspillage alimentaire et redonner une seconde vie à des restes alimentaires: voilà l'ambition du projet-pilote «Frigo Anti-Gaspillage» mis sur pied par l'auberge de jeunesse de Hollenfels. L'initiative a immédiatement reçu le soutien du ministère de l'Agriculture et de la commune d'Helperknapp.

Le principe est on ne peut plus simple : pour la modique somme de 3 euros par repas, les gens peuvent acheter librement un plat, sept jours sur sept dans un réfrigérateur fonctionnant comme un distributeur payant. L'opération a été lancé le 2 septembre dernier, et les premiers résultats ont été communiqués ce vendredi.

Objectif «zéro déchet» Alors que la chasse au plastique prend de l'ampleur dans le monde, le Luxembourg lance ce lundi une nouvelle stratégie. La ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg, invite ainsi la population à proposer ses idées, concrètes, pour lutter contre ce fléau.

«Nous avons vendu 500 plats. 7 ont été jetés et 8 n'ont pas été payés mais certaines personnes ont mis plus d'argent que le prix demandé dans notre caisse», déclare Stéphane Mossay, en charge du restaurant de l'Auberge de jeunesse de Hollenfels.

Depuis pratiquement deux mois, plus de 300 kilos de nourriture ont ainsi été reconditionnés alors qu'auparavant près de 14 kilos se filaient quotidiennement dans la poubelle de l'auberge.

Le frigo antigaspillage est situé dans la rue de Hollenfels. Photo: Gerry Huberty

Pour le gérant de l'auberge, le but principal «n'est pas de gagner de l'argent» mais de réduire la quantité de déchets en donnant aux repas cuisinés une deuxième chance de consommation. L'occasion d'offrir à des personnes vivant ou travaillant à proximité, ou à des résidents de la commune des plats cuisinés, de qualité et à un prix intéressant.

Mode d'emploi Le frigo self-service a été installé au Veräinsbau à Tuntange (4, rue de Hollenfels). Il propose des plats frais, préparés à partir des surplus de l'Auberge de jeunesse voisine. Chacun est libre de choisir son repas et de se servir en versant un montant minimal dans la caisse se trouvant à côté du frigo. Les plats et le nombre des plats vendus seront publiés chaque jour sur la page Facebook de l'auberge.

En respectant les saisons et en favorisant des produits locaux, ce projet renforce la position des producteurs du secteur, tout en favorisant les circuits courts au détriment des longs transports (avions, bateaux...).

«Il est important qu'une multitude d'acteurs s'unissent dans la lutte contre le gaspillage et que tout soit mis en œuvre afin d'atteindre les objectifs du Plan national de gestion des déchets et des ressources, à savoir une réduction des déchets alimentaires de 50% jusqu'en 2030», s'enthousiasme le ministre de l'agriculture.



Romain Schneider (LSAP) a profité de cette présentation pour lancer la nouvelle campagne «Ensemble contre le gaspillage alimentaire». Un mouvement qui se tiendra jusqu'au 13 novembre.