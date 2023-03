C'est ce qu'a confirmé l'alliance militaire ce lundi. Le Luxembourg s'était montré très intéressé pour l'accueillir.

Luxembourg 3 min.

Défense internationale

Le fonds pour l'innovation de l'OTAN sera bien domicilié au Luxembourg

Simon MARTIN C'est ce qu'a confirmé l'alliance militaire ce lundi. Le Luxembourg s'était montré très intéressé pour l'accueillir.

En juin 2022, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ainsi que les dirigeants et les ministres de 22 pays de l'Alliance annonçaient la création d'un «fonds de l'OTAN pour l'innovation», le premier fonds de capital-risque «multi-souverain» au monde. «Ce fonds est unique en son genre», se réjouissait alors le secrétaire général. «Grâce à son horizon d’investissement à 15 ans, il va permettre de développer des technologies naissantes qui ont le potentiel d’induire des changements profonds pour notre sécurité dans les décennies à venir, ce qui renforcera la sécurité de la population de nos pays, soit un milliard de personnes.»

Le Grand-Duc en Lettonie : «Nous sommes à la frontière de l'agresseur» «Nous devons montrer notre solidarité avec l'Ukraine au sein de l'Union européenne et de l'OTAN», a souligné le grand-duc Henri lors d'un déplacement en Lettonie.

Plus concrètement, ce fonds vise des investissements dans des start-ups spécialisées dans le développement de technologies avancées pouvant être utilisées à des fins militaires. On parle ainsi d'entreprises opérant dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la biotechnologie et de l'exploration spatiale. En filigrane, ce projet, déjà sur la table en 2021, devait aussi permettre de rivaliser avec les technologies russes et chinoises.

À l'époque, le Luxembourg s'était montré particulièrement intéressé pour accueillir ce fonds, doté à pas moins d'un milliard de dollars. Un accord de principe semblait même avoir été trouvé. Et pour cause, dans son dernier discours sur l'état de la Nation en 2022, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) indiquait lui-même que «le nouveau fonds d'innovation de l'OTAN aura son siège à Luxembourg».

Les Pays-Bas aussi impliqués

La nouvelle a ainsi été officialisée ce lundi. Si le président du fonds et les deux premiers administrateurs ont annoncé que la société de gestion du fonds sera basée aux Pays-Bas, la domiciliation du fonds sera quant à elle bel et bien au Luxembourg. Une pratique qui peut surprendre mais qui est semble-t-il courante à en croire le ministère de la Défense, contacté par nos soins. «La domiciliation et la gestion du fonds seront séparées géographiquement, une pratique qui est établie dans le secteur de la gestion des actifs», explique le ministère.

Par ailleurs, on apprend dans la foulée que ce sera la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) au Luxembourg qui sera l'autorité régulatrice du fonds.

Le Parlement finlandais approuve par avance l'entrée dans l'Otan Les députés finlandais ont approuvé ce mercredi par vote une loi autorisant l'entrée de la Finlande dans l'alliance militaire occidentale, par 184 voix pour et 7 contre.

Selon le média financier néerlandais Financieele Dagblad, l'un des avantages des Pays-Bas par rapport à d'autres soumissionnaires, est que l'AFM, l'autorité de régulation du marché, dispose d'une procédure d'admission plus rapide.

En effet, le fonds vise également à réduire les obstacles bureaucratiques qui, selon l'OTAN, dissuadent les jeunes entreprises d'investir dans la défense. «Le fonds d'innovation de l'OTAN permet aux Pays-Bas de se positionner encore plus fermement parmi les fonds d'investissement destinés aux entreprises innovantes. De cette manière, nous renforçons ce que notre pays sait faire, à savoir travailler sur des solutions pour l'avenir», a notamment déclaré la ministre néerlandaise des Affaires économiques, Micky Adriaansens.

Lancement prévu en juillet prochain

Selon Reuters, le fonds sera officiellement lancé lors du prochain sommet qui se tiendra à Vilnius, en Lituanie, en juillet. Le gouvernement néerlandais apportera une contribution de 55 millions d'euros. Et du côté du Luxembourg? Le ministère nous indique que «l'investissement dans le fonds sera communiqué ultérieurement». Toujours est-il que fin 2021, le Grand-Duché annonçait d'ores et déjà une contribution à hauteur de 25 millions d'euros sur une période de quatre ans. À noter que les États-Unis sont le seul membre de l'OTAN à ne pas contribuer au fonds, pour des raisons non précisées.

L'Ukraine deviendra un membre de l'Otan mais «à long terme» «Les pays de l'Otan sont d'accord pour que l'Ukraine devienne membre de l'alliance mais, en même temps, c'est une perspective de long terme», a déclaré Jens Stoltenberg au cours d'une visite en Finlande.

À noter également que par rapport à 2014, l'effort de défense grand-ducal aura été multiplié par 5, pour atteindre presque 1 milliard d’euros en 2028. Cet effort sera augmenté petit à petit au cours des prochaines années. L'objectif étant, selon François Bausch (déi Gréng), ministre de la Défense, que le Luxembourg «reste un partenaire solidaire et fiable en matière de défense au sein de l’OTAN et de l'UE».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.