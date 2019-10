La gouvernance de l'établissement public prendra, dans les mois à venir, un nouveau virage afin d'accélérer les changements prévus dans le quartier d'affaires où travaillent quelque 40.600 personnes.

Le Fonds Kirchberg se renforce pour mener ses projets

C'est un organisme discret, mais puissant. Le Fonds Kirchberg veille ainsi, depuis le début des années 60, sur l'urbanisation et l'aménagement du plateau du Kirchberg. Cinq décennies plus tard, le site ne ressemble plus aux vastes champs des origines; les buildings du quartier d'affaires ayant remplacé ce décor bucolique. «Mais pour veiller au devenir des infrastructures et des constructions à venir, il était temps de revoir notre organisation», assure Félicie Weycker, présidente du Fonds Kirchberg depuis septembre.

Car si aujourd'hui le quartier rassemble quelque 40.600 employés et 3.600 habitants, demain son visage va encore changer; les m2 disponibles pour logements ou bureaux augmenter; l'offre commerciale et celle de loisirs et culture progresser, à l'image de l'ouverture de la Bibliothèque nationale. Surtout sa population va atteindre des sommets. L'objectif avancé de 25.000 résidents attendus d'ici 2030 impressionne. «Aussi, le Fonds ne saurait se contenter d'un président à "mi-temps"», note celle qui a succédé à Patrick Gillen.

Félicie Weycker, présidente du Fonds Kirchberg, attend avec impatience d'être secondée par un nouveau directeur. Photo: Archive Luxemburger Wort

En effet, depuis toujours au Fonds Kirchberg, la tête du conseil d'administration était confiée à un haut fonctionnaire du pays. Un responsable assumant par ailleurs de multiples casquettes. Trop, le plus souvent. Le dernier en date, Patrick Gillen, était notamment directeur du contrôle financier.

Félicie Weycker n'échappe pas à cette règle. L'avocate fiscaliste de formation veille non seulement sur les 30 agents du Fonds, mais doit être disponible pour la présidence du Fonds Belval ainsi que celle du Verkéiersverbond, sans oublier une place au sein du conseil d'administration des CFL, de Luxair ou de Luxtram et un poste de chargée de coordination du département Mobilité auprès du ministre François Bausch (Déi Gréng). Excusez du peu.

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le futur aspect de la Rue Erasme. Illustration: Fonds Kirchberg Aux abords du plateau, il faudra conserver des espaces de verdure pour le bien-être des 25.000 habitants attendus d'ici 2030. Illustration: Fonds Kirchberg A quartier fortement fréquenté, chaussée élargie et partagée nécessaire, comme ici pour le boulevard Frieden. Illustration: Fonds Kirchberg Les projets du Fonds vont maintenant s'axer plus vers l'habitat (et les services en lien) que les bureaux. Illustration: Fonds Kirchberg

D'ici quelques mois, un directeur viendra donc soulager le président du conseil d'administration. Ne serait-ce que pour la gestion quotidienne du Fonds Kirchberg, notamment pour le suivi administratif et financier des dossiers en cours. Mercredi, les députés ont validé à l'unanimité la création du poste, le recrutement sera lancé sitôt la décision publiée au journal officiel. «Le Fonds Belval dispose de cette fonction depuis sa création et son fonctionnement gagne en performance», note Félicie Weyckert. Depuis juillet 2017, le Fonds du logement fonctionne également sur ce modèle, tournant définitivement la page de l'ère Daniel Miltgen.

Le profil du candidat recherché? «Le plus large possible», plaide la présidente. Juriste, économiste, architecte ou ingénieur: tous les CV seront étudiés. La date d'entrée en fonction? En fonction de la disponibilité de l'intéressé(e). «Mais j'espère encore avant la fin de l'année.»

Dédiée à la stratégie

Ce 23 octobre, la Chambre a aussi adopté la modification de taille du comité exécutif du Fonds Kirchberg et celle de son conseil d'administration. Le premier passe de trois à quatre membres, le second de sept à neuf. L'idée étant d'élargir l'expertise et les qualifications réunies pour trancher sur les dossiers. Ainsi, par exemple, un représentant du ministère du Logement intégrera désormais le conseil d'administration.



La présidence sera donc, elle, entièrement dédiée à la stratégie suivie pour le développement urbanistique du plateau. Il est vrai que les projets ne manquent pas. Entre des constructions de logements à mener à bien dans les prochains mois dans les environs de l'avenue Kennedy, des aménagements rue Erasme, étudier le devenir du site de Luxexpo The Box amené à être libéré: voilà des dossiers qui méritent une attention pleine et entière.

Tout comme la présidence devra étudier la dernière demande issue du Conseil de gouvernement réclamant au Fonds un lieu pour édifier un bâtiment administratif. «Nous ne savons pas encore quel ministère l'occupera mais nous envisageons sérieusement de réserver l'ancien périmètre des bâtiments T et Tbis, boulevard Adenauer», annonce Felicie Weyckert. Jusqu'alors ces locaux provisoires étaient occupés par les traducteurs de la Cour de justice européenne. Ceux-ci venant de déménager les lieux peuvent être démolis en vue d'une nouvelle construction.