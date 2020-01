Une escroquerie, des lacunes dans le suivi financier des dossiers, des trop-perçus jamais remboursés: c'est peu dire que la gestion du promoteur public laissait à désirer ces dernières années. Le nouveau directeur impose donc un système comptable plus strict.

Le Fonds du Logement resserre sa comptabilité

Logiquement, Jacques Vandivinit devrait être plongé dans les dossiers de constructions. Mais arrivé à la tête du Fonds du Logement depuis septembre, le directeur ne cache pas qu'une de ses priorités reste de «remettre à plat les procédures financières». Et le rapport de la Cour des comptes, dévoilé lundi, ne peut que lui donner raison tant les incohérences pointées impactent les caisses de l'opérateur public qui vise à construire 600 nouveaux logements abordables d'ici 2024.

La gestion du Fonds du Logement mise en cause La Cour des comptes critique sévèrement l'établissement public, pour les années 2015-2017. Virement frauduleux, manque de contrôles, non-respect de demandes inscrites dans la loi, trop perçu de la part de l'Etat : les reproches ne manquent pas.

Mais Jacques Vandivinit savait ce qui l'attendait. Ainsi, dans ses anciennes fonctions, il avait réalisé un audit du Fonds pour la période 2014-2015. De quoi déjà lui faire constater certaines étrangetés. «Là, le nouveau rapport de la Cour porte sur la période 2015-2017, je n'étais donc pas en fonction. Mais les faits dénoncés sont pris au sérieux, croyez-moi!» Preuve en est, dans la lignée de celle (Diane Dupont) et ceux qui l'ont précédé ces dernières années, le directeur met en place de nouvelles procédures.

Éviter que certaines grosses erreurs du passé ne se reproduisent

Il est vrai que la dernière loi encadrant l'activité du Fonds du Logement ne remonte qu'à 2017. «C'est dans ce cadre que j'agis.» Depuis le 1er janvier 2020, un nouveau système comptable (ERP) est ainsi entré en fonction, «avec plus de sécurité». Depuis début 2019, le Fonds compte aussi dans ses rangs un spécialiste "Risques et mise en conformité". Son rôle : mettre en place les dispositifs de contrôle «pour éviter que certaines grosses erreurs du passé ne se reproduisent».

Le rapport a notamment remis sous les projecteurs cette escroquerie de 800.000 euros, le versement indu d'indemnités non justifiées à des administrateurs, ou la perte de près de 1,5 million d'euros en raison de décomptes tardifs de charges locatives... Autant d'argent dilapidé alors que le manque de logements à loyers abordables se fait de plus en plus ressentir dans le pays. «Il est clair que mon recrutement s'inscrit dans une démarche d'amélioration de notre processus financier», martèle l'ancien cadre de PricewaterhouseCoopers.

Le Fonds du Logement cible les familles nombreuses Le principal établissement public dédié au logement social a mis en chantier plusieurs dizaines d'habitations à destination des ménages avec plus de deux enfants, annonce le ministre du Logement. Ce qui va tripler l'offre pour une catégorie particulièrement impactée par la crise du logement.

Laurent Vandivinit veille donc à ce que le Fonds «devienne plus professionnel». Avec 130 salariés actuellement, et certainement plus à l'avenir avec l'augmentation des projets envisagés, il le faudra nécessairement.

«Aujourd'hui, nous avons plus de 2.000 logements en location, nous assurons le suivi social de centaines de Luxembourgeois: c'est là-dessus que nous devons être identifiable et pas pour des défaillances internes», assure le directeur qui en arrivant souhaitait «assurer un défi professionnel qui puisse avoir un impact social». Le voilà servi.