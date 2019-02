Suite au départ de son directeur, Eric Rosin, le Fonds du logement se trouve de nouveau dans l'incertitude. C'est Diane Dupont, la présidente du conseil d'administration, qui assure pour l'instant l'intérim.

Le Fonds du logement de nouveau en eaux troubles

(mig) - Ni la ministre du Logement, Sam Tanson, ni la présidente du conseil d'administration, Diane Dupont, n'ont donné d'explications sur les raisons de la démission de l'administrateur Eric Rosin qui s'est déroulée fin janvier, après seulement neuf mois à la tête du Fonds du logement. Officiellement, il a été dit que le conseil d'administration et le directeur sont parvenus à un accord, bien que des incohérences aient conduit au fait que "la coopération n'était plus possible".

Les deux femmes n'ont pas non plus souhaité commenter les possibles liens entre le départ de Rosin et les transferts frauduleux effectués sur un compte polonais. Sam Tanson s'est référée au droit du travail et a fait savoir qu'il s'agissait de questions personnelles qui n'ont pas à être traitées en public.

"Suite à ces transferts d'argent, des procédures de contrôles internes ont été mises en place", a déclaré la ministre. Le Fonds du logement a également fait une plainte contre X et une procédure est en cours.



Le conseil d'administration demandera conseil à un bureau externe " pour trouver la bonne personne ", a ajouté Sam Tanson.

Diane Dupont reprendra temporairement la direction du Fonds du logement jusqu'à ce qu'un nouveau directeur soit trouvé.

Le Fonds du logement en quelques dates Après le départ de Daniel Milten au printemps 2015, c'est un jeu de chaises musicales qui se déroule au Fonds du logement. Nommée en mars 2015, Tania Fernandes quitte son poste quatre mois plus tard et début octobre, c'est Claude Wagner qui prend la direction de l'établissement public. C'est alors Mario Schweitzer qui a assuré l'intérim. Depuis juillet 2016, une loi organisant le fonctionnement du Fonds du logement est entrée en vigueur: celle-ci met en place une structure empêchant l'hégémonie d'un seul homme.

Fin 2017, Pitt Mathieu a été désigné comme nouveau directeur de l'établissement public mais ce dernier a renoncé à la fonction un mois à peine avant sa prise de fonction, prévue pour le 1er janvier 2018.

L'architecte Diane Dupont a assuré l'intérim avant l'arrivée d'Eric Rosin qui après neuf mois a quitté le Fonds du logement. C'est de nouveau Diane Dupont qui assure maintenant l'intérim.





Un CSV conciliant



C'est le CSV qui était à l'origine de la réunion de ce jeudi. Le parti s'est montré étonnamment conciliant et espère "que l'on trouvera très bientôt la bonne personne pour gérer le Fonds du logement avec succès", a déclaré le député CSV, Felix Eischen.

Il a comparé le poste de directeur du Fonds du logement à un siège éjectable et s'est demandé "s'il est possible de trouver quelqu'un... Quoi qu'il en soit, nous espérons trouver quelqu'un qui pourra tenir le coup pendant un certain temps".

De son côté, Sam Tanson a plutôt décrit la réunion comme une réunion d'information au cours de laquelle les parlementaires ont été informés des travaux du Fonds du logement. Celui-ci compte 4.400 appartements en phase de planification ou de réalisation, dont deux grands projets à Wiltz et Dudelange dont la réalisation prendra plusieurs années, et de 600 logements qui seront achevés à court terme.



La ministre Tanson a déclaré vouloir travailler étroitement avec les communes et, pour ce faire, elle va doter de personnel supplémentaire le bureau de conseil et d'assistance du Ministère.







