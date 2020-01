L'institution publique est de plus en plus sollicitée par les ménages en quête d'une habitation à revenu modéré. Dans un contexte rendu difficile par la pression immobilière, son président Jacques Vandivinit veut mettre en avant le rôle social du promoteur public.

Le Fonds du Logement croule sous les demandes

L'institution publique est de plus en plus sollicitée par les ménages en quête d'une habitation à revenu modéré. Dans un contexte rendu difficile par la pression immobilière, son président Jacques Vandivinit veut mettre en avant le rôle social du promoteur public.

(ER) - «La liste d'attente ne cesse de s'allonger, elle compte actuellement 3.000 ménages», a déclaré ce jeudi Jacques Vandivinit. Invité chez nos confrères de RTL radio, le président du Fonds du Logement, qui a été nommé en juin 2019, a confirmé que de plus en plus de gens, même des classes moyennes, ne trouvaient pas à se loger au pays.

Le Fonds du Logement cible les familles nombreuses Le principal établissement public dédié au logement social a mis en chantier plusieurs dizaines d'habitations à destination des ménages avec plus de deux enfants, annonce le ministre du Logement. Ce qui va tripler l'offre pour une catégorie particulièrement impactée par la crise du logement.

La flambée des prix de l'immobilier à l'achat et à la location est un frein pour de nombreuses familles. Jacques Vandivinit a également souligné le rôle social de l'établissement public. Pour lutter contre ce fléau, le «Fonds souhaite ainsi construire 600 logements» d'ici 2025. Soit une moyenne de 100 à 125 logements par an sans tenir compte des projets d'envergure prévus à Dudelange (Nei Schmelz) et Wiltz (Wunne mat der Wooltz).

Le responsable du Fonds va même plus loin et espère que d'ici une dizaine d'années, le promoteur public pourra prendra en charge plus de 4.000 logements. «La priorité reste la création de logements à prix abordables», dit-il.

Victime d'un détournement d'argent début 2019, un versement de plus de 800.000 euros avait été effectué sur un compte en Pologne, l'institution a récupéré depuis une grande partie de cette somme même si 150.000 euros manquent encore à l'appel. L'instruction est toujours en cours.