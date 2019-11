Le principal établissement public dédié au logement social a mis en chantier plusieurs dizaines d'habitations à destination des ménages avec plus de deux enfants, annonce le ministre du Logement. Ce qui va tripler l'offre pour une catégorie particulièrement impactée par la crise du logement.

Luxembourg 2 min.

Le Fonds du Logement cible les familles nombreuses

Le principal établissement public dédié au logement social a mis en chantier plusieurs dizaines d'habitations à destination des ménages avec plus de deux enfants, annonce le ministre du Logement. Ce qui va tripler l'offre pour une catégorie particulièrement impactée par la crise du logement.

(AA) Longtemps à la remorque du marché immobilier et traversé de plusieurs crises, le Fonds du Logement tente de reprendre la main. Dans une réponse parlementaire publiée lundi, le ministre du Logement Henri Kox (Déi Gréng) avance le nombre de «97 habitations d'au moins quatre chambres» mises en chantier. Sans préciser lesquels de ces chantiers sont en cours de réalisation et lesquels sont seulement à l'étape de la planification. Un geste à destination des familles à revenus modérés, victimes collatérales d'un marché immobilier qui s'emballe.

Ces 97 nouveaux venus viendront s'ajouter dans les prochains mois aux 80 existants, faisant tripler la part des logements de quatre chambres ou plus dans le parc immobilier du Fonds. Pourtant, les demandes d'appartements de ce type représentaient à peine 12% des plus de 3.200 demandes de la liste d'attente surchargée du Fonds du Logement selon les derniers chiffres du ministère du Logement. Globalement, les familles de plus de trois enfants ne représentent que 5,2% des ménages privés du pays, selon les dernières projections du Statec. Le soutien à ces familles, plus exposées aux difficultés économiques lorsqu'elles sont monoparentales, est donc clairement une volonté politique.

Les chantiers ne suivent pas le rythme effréné de la demande, à la hausse dans le privé comme dans le social. Photo : Gerry Huberty

Selon les données du ministère du Logement, le Fonds du Logement prévoit une pièce d'au moins 10m² par enfant, quel que soit son âge. Une taille qui monte à 15m² pour deux enfants de moins de douze ans. Les appartements prévus doivent permettre aux familles qui en ont besoin de déménager dans des lieux plus grands, alors que la saturation du marché immobilier empêche aujourd'hui de nombreux Luxembourgeois de le faire.

Pour rappel, le plan quinquennal du Fonds du Logement vise à construire 600 nouveaux logements. Selon la dirigeante de l'organisme, Diane Dupont, «84 de ces biens sont en cours de construction et seront livrés en 2019, environ 100 seront livrés en 2020 et 163 pour 2021». 347 nouvelles unités à comparer aux 804 logements lancés en 2018 sur 16 sites différents par l'autre acteur public du logement social, la Société nationale d'habitations à bon marché.

Les députés calent face à la crise de l'immobilier Confrontés jeudi aux chiffres des chercheurs du LISER, les députés peinent à trouver des alternatives pour enrayer l'envolée des prix de l'immobilier.

Alors que la flambée des prix immobiliers à l'achat et à la location se poursuit, le logement caracole toujours en tête des préoccupations des Luxembourgeois selon l'Eurobaromètre d'août dernier. Une tendance confirmée par le dernier Politmonitor puisque 82% des sondés citent l'accès à un logement abordable comme leur principale inquiétude.