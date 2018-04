La saison 2018 débutera ce mardi 1er mai au Minett Park Fond-de-Gras.

Le Fond-de-Gras fonce vers une nouvelle saison

L’hiver est terminé, place au printemps et à la réouverture du Minett Park Fond-de Gras pour une nouvelle saison qui s’annonce passionnante. Accessible par le Train 1900 et ses impressionnantes locomotives à vapeur depuis Pétange ou en voiture depuis Niederkorn, le Minett Park est un formidable témoin de l’histoire industrielle du Luxembourg.





Vaste musée en plein air, il comprend:

le Fond-de-Gras,



le village de Lasauvage,



l’ancienne mine à ciel ouvert « Giele Botter »



» et l’oppidum celtique du Titelberg.



En se promenant sur l’ancien site d’exploitation minière du Fond-de-Gras, le visiteur peut accéder à plusieurs bâtiments historiques: une épicerie d’antan, une imposante centrale électrique et une charmante gare où l’on sert de délicieux gâteaux maison et des rafraîchissements.







Depuis le Fond-de-Gras, il est possible de prendre place dans le train minier Minièresbunn pour un voyage au cœur même d’authentiques mines de fer (un vêtement chaud est à prévoir) qui conduit au village de Lasauvage.





Ancienne bourgade de mineurs aux habitations typiques, Lasauvage compte deux musées:

l’espace muséologique consacré à l’histoire du village et à des réfractaires luxembourgeois qui se sont cachés dans une mine durant la Seconde Guerre mondiale,



et le musée Eugène Pesch et ses collections de fossiles, de minéraux et d’outils de mineur.

A ne pas manquer également à Lasauvage: la fameuse Salle des Pendus, qui n’a rien de morbide puisqu’il s’agit d’un authentique vestiaire de mineurs dont il ne reste que deux exemplaires encore visibles au Luxembourg.





Le Minett Park est aussi l’endroit idéal pour les amateurs de balades. En effet, l’ancien site d’exploitation minière à ciel ouvert «Giele Botter» est aujourd’hui une réserve naturelle, sillonnée par plusieurs sentiers balisés, où végétation et faune se développent à nouveau.





Non loin de là se trouve le Titelberg, un site archéologique où des fouilles ont mis au jour les vestiges d’un vaste oppidum celtique.





Des nouveautés





Tout d’abord, un événement aura lieu pour la première fois, le dimanche 20 mai: le John Cockerill’s Day – The trains are whistling in English. Dans la riche collection du Train 1900, est conservée la locomotive Cockerill 503, du nom de l’industriel belgo-britannique John Cockerill.





En l’honneur de cette locomotive, le Fond-de-Gras baignera dans une ambiance aux accents anglo-saxons. Outre la circulation de l’élégante locomotive, la grande remise ferroviaire accueillera plusieurs exposants proposant des vêtements, des cigares, du whisky, des livres et des produits alimentaires venus d’outre-Manche. Une formation musicale jouera de la musique irlandaise durant toute la durée de l’événement, de 11h00 à 18h00.





Marc Lazzarini



Autre nouveauté qui s’étendra tout au long de la saison: les visites guidées organisées à dates fixes, afin de permettre au plus grand nombre, de mieux comprendre toutes les facettes du Minett Park. Le calendrier complet de ces visites est disponible sur le site www.minettpark.lu.





Cette série de visites débutera le mardi 1er mai, en compagnie du Grénge Mann. Esprit et gardien de la forêt, il vous racontera les légendes, les mythes et les mystères de la nature. Vous apprendrez les propriétés et les vertus médicinales des différents arbres et plantes, avant de déguster une soupe préparée avec des plantes sauvages de la forêt. Visite théâtrale en luxembourgeois, rendez-vous devant le Hall Paul Wurth à 10h00, entrée 5 euros par personne, réservation à info@minettpark.lu.







A partir du 1er mai, le train minier Minièresbunn et le Train 1900 circuleront tous les dimanches et les jours fériés luxembourgeois (sauf le 23 juin) jusqu’au 30 septembre inclus. Les lieux d’exposition au Fond-de-Gras et à Lasauvage sont aussi ouverts aux mêmes dates, de 14h00 à 18h00.



Les événements de la saison

Dimanche 1er juillet:

Energy Kids Day

. Une journée hors du commun placée sous le signe de l’énergie, destinée aux enfants (de 6 à 12 ans) durant laquelle ils pourront découvrir des expériences éducatives et ludiques. Avec le soutien du Fonds National de la Recherche.

Samedi 14 juillet: Blues Express. C’est l’événement incontournable et annuel du Sud du Luxembourg. Une manifestation musicale qui comporte plusieurs scènes. Situées au Fond-de-Gras et à Lasauvage. Au cœur d’un cadre historique et naturel exceptionnel, le festival Blues Express accueillant des formations internationales et locales.



Dimanche 29 juillet: journée vieille carrosserie. Le Fond-de-Gras accueillera à nouveau ce bel ensemble d’anciennes voitures d’avant 1970, bichonnées par des collectionneurs de toute la Grande Région dans un décor historique et naturel. L’animation musicale sera assurée par la formation de jazz « Louisiana Dixie Band ».



Dimanche 9 septembre: journée portes ouvertes Train 1900.