Le flou persiste autour du dépistage généralisé

Prévu à l’origine le 19 mai, le dépistage de l’ensemble de la population du Luxembourg continue de soulever des questions. Aux grands maux, les grands remèdes : les laboratoires d'analyses médicales ont décidé d'interpeller la ministre de la Santé en ce début de semaine pour obtenir - enfin - des réponses.

«Il ne suffit pas de faire un effet d'annonce pour que cela devienne une vérité», clament avec virulence les deux grands laboratoires d'analyses médicales du pays. Dans une lettre ouverte à Paulette Lenert (LSAP), Bionext Lab et Ketterthill interpellent ainsi la ministre de la Santé qui, la semaine dernière, a remis en cause devant les députés la fiabilité de certains tests PCR en provenance de Corée du Sud.

Une affirmation infondée selon les directeurs des deux laboratoires qui rappellent qu'un audit a eu lieu en mars dernier par le Bureau du Contrôle de Qualité... du ministère de la Santé. Une expertise qui n'avait d'ailleurs relevé «aucun fait [qui] puisse remettre en cause le travail réalisé», soulignent Jean-Luc Dourson et Stéphane Gidenne.

Le doute plane sur les 500.000 tests luxembourgeois Pour mener à bien le programme de dépistage de la population en un mois, de nombreux dispositifs de dépistage ont été acquis par le gouvernement pour 4,7 millions d'euros. Mais la société luxembourgeoise qui les fournit ne s'est pas tenue à toutes les règles par le passé.

Pour appuyer leurs propos, les deux directeurs ne manquent pas de souligner une incohérence entre les paroles et les actes du gouvernement. «Si de tels réactifs avaient une performance inadaptée, pourquoi le ministère de la Santé continue-t-il de les commander pour alimenter le stock national ?», interrogent-ils. Et de regretter que les affirmations «purement arbitraires» de la ministre ne puissent qu'inquiéter «sans fondement» les patients et le corps médical, tout en jetant «un discrédit sur la profession».

Bionext Lab et Ketterhill entendent donc désormais jouer cartes sur table. Jean-Luc Dourson et Stéphane Gidenne demandent notamment à la ministre des explications autour des 500.000 tests du grand dépistage national annoncé fin avril et qui suscite de nombreuses questions «restées sans réponse».

Démarrage timide

Car depuis l'annonce de la campagne massive de dépistage, le flou est savamment entretenu par le gouvernement. Mais les directeurs des laboratoires entendent obtenir des précisions, «puisque l'objectif de qualité nous préoccupe tout autant que vous». Des questions tant sur la mise en place telles que les stations de tests, prélèvements nasopharyngés, analyses massives, que sur les tests et techniques validés.

Le dépistage promis, qui devrait coûter 4,7 millions d'euros au Luxembourg, a toutefois commencé comme prévu mardi avec les tests pour le personnel scolaire des classes de cycle 1. Dès lundi prochain, les résidents recevront les premiers bons pour, à leur tour, bénéficier de cette mesure. Un démarrage néanmoins timide avec une capacité de 1.500 tests réalisés par jour, selon le Luxembourg Institute of Health chargé de l'opération, contre les 20.000 tests quotidiens envisagés. Soit près de 13 fois moins.

