Le Findel privé d'avions pendant une heure

Les techniciens de l'aéroport doivent changer plusieurs feux de piste, ce vendredi entre 12h et 13h. Il s'agit là d'équipements de guidage visuel obligatoires pour assurer l'atterrissage la nuit et en période de brouillard.

(pj) Ce n'est pas tous les jours que la piste du Findel est interdite aux avions. La dernière fois, il y a plusieurs années, l'interruption des vols étant due à un trou dans la piste. Aujourd'hui encore, pas un engin ne viendra se poser ou atterrir entre 12h et 13h mais cette fois pour une question de maintenance des feux de piste. Compte tenu de la certification de l'aéroport luxembourgeois, ces équipements doivent obligatoirement être tous en état de parfait fonctionnement.

Contacté par le Luxemburger Wort, le directeur de l'Administration de la navigation aérienne détaille les travaux décidés pour ce jour: «Une petite partie du balisage de la piste et ses abords comme les taxiways hors d'usage va être changée. Il en va de notre capacité d'accueillir des appareils de nuit, mais également lors des épisodes de brouillard ou de visibilité fortement réduite.»

Peu d'avions concernés

Combien de lampes seront changées? «Une petite quantité», rassure le responsable de l'ANA. «Nous profitons de ce jour et de cet horaire pour faire ces travaux urgents afin d'impacter le moins possible les liaisons vers et au départ du Grand-Duché.» Quelques avions seulement seront toutefois concernés par un léger retard compte tenu de l'interruption indispensable des vols.