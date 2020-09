D'ici trois ans, le réseau tramway s'étendra non seulement vers Kockelscheuer mais aussi vers l'aéroport national. Soit 3,9 kilomètres de voies qu'il ne sera pas facile à implanter d'ici fin 2023.

Le Findel pointe à l'horizon du tram

(pj avec Nadine Schartz) - Pas de lancement en fanfare pour le premier acte de la prolongation du réseau tramway de la capitale vers le Findel. Pourtant, en lançant l'appel d'offres pour un pont dominant l'autoroute A1 à la sortie du Kirchberg, le ministre de la Mobilité et des Travaux publics a signé la première des neuf étapes majeures de ce chantier. Ce contrat devrait être attribué au printemps 2021, et les travaux de construction débuter avant les prochains congés d'été.

Pour l'ensemble du nouveau tracé, il faudra aussi transformer le boulevard Höhenhof et 3,9 km d'espaces en nouvelles voies ferrées pour les véhicules Luxtram, mais aussi piétons et cyclistes sur certaines portions. L'opération intègre également la reconstruction du carrefour autoroutier de Senningerberg et l'élargissement de la N1 de deux à quatre voies. Cette seule opération devant coûter 3,1 millions d'euros.

François Bausch confirme la bonne avancée du tram Oui, la liaison Etoile-Gare sera bien opérationnelle pour décembre prochain. Le ministre de la Mobilité l'a confirmé lundi, en dévoilant les prochaines étapes de l'avancée du tramway vers Cloche d'Or, Bonnevoie ou le Findel.

«C'est un projet important qui permettra au tram, à la gare routière et au Park&Ride de fonctionner de manière optimale. En même temps, nous pouvons faire en sorte que l'aéroport soit beaucoup mieux relié en termes de transports publics que ce n'est le cas actuellement», commente François Bausch.

Et le ministre écologiste d'expliquer que sur cette portion, la bonne coordination entre Luxtram et les Ponts et Chaussées sera un des facteurs permettant la tenue des délais impartis. En effet, les deux organismes mèneront des chantiers sur cet axe, il faudra donc parfaitement coordonner les calendriers. Sachant que le coût global estimatif approche les 100 millions d'euros.



Il y aura un arrêt de tramway à l'intérieur même du parking de 4.000 places. Illustration : Ministère du développement durable La structure d'accueil des véhicules venant de l'est du pays ou d'Allemgne s'étendra sur 22.000 m? et quatre étages. Illustration : Ministère du développement durable

Pour rappel, le tram traversera d'abord un nouveau pont à proximité de Luxexpo - dont la construction est également prévue pour l'an prochain - puis empruntera les abords de l'A1. Il poursuivra ensuite son voyage via le nouveau pôle d'échange Héihenhaff, où se trouvera son premier arrêt, jusqu'au terminus devant l'aéroport. A partir de la N1, une connexion au boulevard Höhenhof sera réalisée. En outre, une nouvelle route de liaison avec la zone d'entreprises (notamment la nouvelle Casa Ferrero) est en cours de construction sur cet axe.

Voilà le tracé de la future ligne. Illustration : Luxtram

La plate-forme de transfert de Héihenhaff, avec ses trois stations de bus, jouera également un rôle clé dans le concept global. De plus, un parking de sept étages sera également construit le long de l'autoroute. Accessible via le tram bien sûr. Une structure de 22.000 m2 pouvant accueillir 4.000 voitures. «C'est un élément central de la stratégie de mobilité pour l'est du pays, rappelle François Bausch. Les véhicules venant d'Allemagne notamment pouvant être accueillis dans ce parking plutôt que d'engorger la Ville.»

Avec le prolongement de la ligne de tramway vers l'est du pays, des voix avaient demandé une extension vers Niederanven. Une possibilité que le ministre des Transports n'exclut pas : «Le plan national de mobilité 2035, actuellement en cours d'élaboration et qui doit être présenté en 2024, contient une analyse de l'ensemble du pays, y compris les principaux centres économiques ou zones de développement. Niederanven en fait bien partie», avance-t-il. Idem pour Schuttrange. «Soit via le tramway, soit via une sorte de bus à haut niveau de service comme dans le sud du pays.»

