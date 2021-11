Contrairement aux aéroports de Liège et Charleroi qui s'apprêtent à voir la gestion de leur trafic aérien gérée depuis Namur à l'horizon 2025, l'aéroport du Luxembourg n'entend pas délocaliser la gestion de son trafic. Et prévoit même de construire une nouvelle tour de contrôle.

Luxembourg 2 min.

Secteur aérien

Le Findel ne cédera pas aux sirènes d'une tour virtuelle

Jean-Michel HENNEBERT Contrairement aux aéroports de Liège et Charleroi qui s'apprêtent à voir la gestion de leur trafic aérien gérée depuis Namur à l'horizon 2025, l'aéroport du Luxembourg n'entend pas délocaliser la gestion de son trafic. Et prévoit même de construire une nouvelle tour de contrôle.

Pourtant fervent partisan de la digitalisation, le Luxembourg n'appliquera pourtant pas une solution virtuelle en ce qui concerne la gestion de son trafic aérien. Alors que la méthode consistant à concentrer les effectifs des contrôleurs aériens de différents aéroports de taille modeste en un seul centre et d'équiper les sites de caméras haute définition et des radars au sol pour détecter tout mouvement au sol prend de l'ampleur en Europe, l'option «ne se prête pas aux besoins» du Findel, assure l'administration de la navigation aérienne (ANA).

La mue du Findel ne fait que commencer Infrastructure vitale à l'économie, l'aéroport de Luxembourg va connaître, d'ici à 2025, non seulement la rénovation de sa piste, mais aussi la création d'une nouvelle tour de contrôle ou de nouveaux bâtiments liés au projet «Airport City». Sans compter des mesures de lutte contre le bruit ou la baisse des émissions de CO2.

Contrairement à la volonté des autorités belges d'appliquer la solution aux aéroports de Charleroi et Liège à l'horizon 2025 via l'implantation d'une tour virtuelle basée à Namur, leurs homologues luxembourgeois entendent bien continuer à garder entièrement la main sur l'unique infrastructure aéroportuaire du pays. Non seulement car le dispositif «ne permet pas de gérer le trafic au départ et à l'arrivée de l'aéroport», mais il n'autorise pas non plus le suivi «du trafic à haute altitude», juge l'ANA.

Pourtant, un système identique est opérationnel depuis mai 2021 à l'aéroport de London-City, destination des vols Luxair pour les businessmen de la Place qui souhaitent rejoindre la City, via un système de «vue renforcée». Aux images tournées par les 16 caméras et transmises en direct au travers de réseaux de fibre sécurisés et indépendants sont en effet ajoutées des données telles que l'altitude et la vitesse de tous les aéronefs approchant ou quittant l'aéroport, ainsi que des données météorologiques.

Le dispositif en place au sein de l'aéroport de London City, actif depuis mai 2021 Photo: Andrew Baker/ London City airport

Autant d'informations permettant aux contrôleurs implantés à 115 kilomètres de recevoir les informations et donner des instructions sans incident majeur recensé à ce jour. Au-delà des possibilités techniques, la décision relève donc avant tout d'une décision politique. Car le sujet fait écho à l'idée évoquée en 2016 de totalement externaliser la gestion des opérations d'approche du Findel aux aiguilleurs allemands de la DFS. Une idée initialement défendue par François Bausch (Déi Gréng) dans le cadre de la mise en place de la réforme du ciel unique européen, mais qui avait mis le feu aux poudres.

Le Findel génère 5% du PIB national Avec le décollement des activités fret et passagers, l'aéroport luxembourgeois contribue à faire décoller l'économie nationale. De l'importance donc de poursuivre à y développer commerces, services et administration.

Face à la levée de boucliers des différentes organisations des aiguilleurs aériens, le ministre de la Mobilité avait fait une croix sur les «40 millions d'euros d'économie sur dix ans» potentiels de la mesure. Et avait préféré se rallier à la position d'une dizaine d'associations actives au Findel qui dénonçaient une atteinte «à la sécurité et à la souveraineté nationale». Pour mémoire, le Findel représentait, avant la crise covid, pas moins de 5% du PIB et quelque 24.000 emplois. A noter enfin que d'ici 2025, le Findel doit être doté d'une nouvelle tour de contrôle, située de l'autre côté de la piste. La tour actuelle, pour sa part, «restera en place et servira de tour de contingence en cas de problèmes ou incendies avec la nouvelle tour», indique l'ANA.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.