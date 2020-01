L'aéroport du Luxembourg a franchi un nouveau palier de fréquentation, en 2019. L'élargissement du nombre de destinations à 89 villes dans le monde n'étant pas étranger à cette progression de 9% du trafic voyageurs sur un an.

Luxembourg 2 min.

Le Findel n'en finit pas de battre des records

L'aéroport du Luxembourg a franchi un nouveau palier de fréquentation, en 2019. L'élargissement du nombre de destinations à 89 villes dans le monde n'étant pas étranger à cette progression de 9% du trafic voyageurs sur un an.

(pj) Les années se suivent et les records tombent à l'aéroport du Grand-Duché. Ainsi, après avoir atteint la barre des 4 millions de passagers en 2018, l'année dernière aura permis au Findel d'atteindre un nouveau pic de fréquentation avec 4,4 millions de visiteurs. Luxair Luxembourg Airlines qui gère le site l'a annoncé, mardi, en précisant que le mois de juillet 2019 avait vu défiler à lui seul 430.000 touristes en partance, visiteurs étrangers ou hommes d'affaires venus travailler.

Et le ciel s'annonce tout aussi dégagé pour l'aéroport en 2020 car déjà de nouvelles lignes pointent le bout de leur cockpit. Devraient ainsi ouvrir au courant de l'année des liaisons avec Brindisi et Florence (Italie) mais aussi Montpellier et Nantes (France). Sans oublier Dubaï qui, exposition universelle oblige, fera l'objet de vols entre novembre 2020 et fin mars 2021. Gare à l'affluence et à ne pas perdre le titre d'aéroport le plus rapide, décerné par la société de chauffeurs privés, Blacklane.





Il est vrai que jamais par le passé l'infrastructure aéroportuaire n'avait connu autant de liaisons avec l'Europe mais aussi le Moyen-Orient. 89 au total dont de nombreuses lignes nouvelles qui ont permis à Luxembourg de compter encore un peu plus sur la carte des aéroports européens, et de la Grande Région en particulier. 2019 aura ainsi vu le décollage de navettes reliant la capitale à Budapest (Hongrie), Edimbourg (Ecosse), Mahon (Ile de Minorque), Marsa Alam (Egypte), Marseille et Toulouse (France), Split (Croatie) ou Stockholm (Suède).

Le futur visage du Findel se précise La dernière version du plan d'aménagement de l'aéroport et ses environs fait la part belle au projet "Airport City", avec notamment la création d'un P+R de 4.000 places aux abords des installations.

La compagnie nationale aura bien évidemment profité de ces vents favorables pour porter son activité vers des ciels commerciaux. Il y a quelques semaines, Luxair pronostiquait 700.000 réservations sur l'année écoulée. Soit une progression de 7% du nombre de passagers embarqués sur ses avions.

Pour l'avenir, des projets d'extension des bâtiments mais aussi de travaux de réaménagement de la piste et ses taxiways sont envisagés. Pour ces derniers, l'opération devrait débuter dès 2021.