L'aéroport luxembourgeois est même l'un des seuls en Europe à retrouver des niveaux de fréquentation supérieurs à ceux connus avant la crise sanitaire. Un sacré tour de force.

Pour la première fois depuis la reprise

Le Findel fait mieux qu'avant la pandémie

Tout semble rouler, ou plutôt voler, pour le Findel en ce moment. Entre le chantier titanesque de l'unique piste qui touche à sa fin et davantage de vols annoncés par la compagnie aérienne nationale Luxair, les exploitants peuvent avoir le sourire. Mais quid de la fréquentation? Sur ce point-là également, les nouvelles sont bonnes, très bonnes même.

L'ACI Europe, la voix des aéroports européens et représentant plus de 500 aéroports dans 46 pays européens a publié ce jeudi son rapport sur le trafic aéroportuaire pour le troisième trimestre et le mois de septembre 2022. Au sein de celui-ci, on apprend notamment que le trafic de passagers dans le réseau européen d'aéroports a augmenté de 61% au troisième trimestre par rapport à la même période de l'année dernière. «Le trafic international de passagers (84% d'augmentation) est à l'origine de cette hausse», selon l'ACI.

L'exception européenne

Le trafic européen a-t-il toutefois retrouvé ses niveaux d'avant la crise sanitaire? Pas vraiment à en croire l'association. En effet, le trafic passagers au troisième trimestre accuse encore une baisse de 12% par rapport au niveau pré-pandémie, par rapport à 2019 donc. Toutefois, il s'agit d'une moyenne européenne. Certains aéroports ont constaté en effet une hausse de fréquentation supérieure à celle connue en 2019 et, cocorico, c'est le cas du Findel qui fait partie, avec une fréquentation en hausse de 3,3% par rapport à 2019, des quelques rares exceptions européennes.

En effet, les seuls aéroports ayant dépassé leur niveau pré-pandémique sont les aéroports de Grèce (+4,8 %), du Luxembourg et d'Islande (+1%). Les plus grands aéroports semblent quant à eux toujours à la traîne. C'est notamment le cas en France (-14,1%), au Royaume-Uni (-18,1%) ainsi qu'en Allemagne (-25,9%). «L'exposition de ces marchés au trafic intercontinental (en particulier vers l'Asie) ainsi que les restrictions de capacité aéroportuaire dans certains hubs au Royaume-Uni et en Allemagne ont été des facteurs limitant la reprise», indique l'ACI dans son rapport.

Lorsqu'on analyse les données de fréquentation par mois, fournies par Eurostat, on se rend vite compte que les vacances d'été ont littéralement donné un coup de boost à Lux-Airport. En juillet 2019, le site avait accueilli 424.944 voyageurs. Trois ans plus tard et une pandémie dévastatrice derrière nous, l'aéroport luxembourgeois a accueilli 434.621 voyageurs pour le même mois. Même constat pour le mois d'août où cette même donnée est passée de 420.265 en 2019 à 446.812 en 2022, soit une augmentation encore plus marquée de 6,32%.

