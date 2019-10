Un projet de loi examiné ce lundi en commission des Finances vise à optimiser au Luxembourg la lutte contre le blanchiment de capitaux. Surveillance intérieure et coopération internationale en sont les deux axes.

Le financement du terrorisme en ligne de mire

Jean-François COLIN Un projet de loi examiné ce lundi en commission des Finances vise à optimiser au Luxembourg la lutte contre le blanchiment de capitaux. Surveillance intérieure et coopération internationale en sont les deux axes.

Quel est le point commun entre un bijoutier, un garagiste, un agent et promoteur immobilier, ou un négociant en œuvres d’art? Toutes ces professions sont mentionnées dans un projet de loi visant à mieux lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Examiné ce lundi en commission des Finances de la Chambre, le texte cite aussi «les prestataires de monnaies virtuelles ou d’actifs virtuels».

Autre mesure adoptée par le projet de loi, «l'identification par voie électronique» est introduite en vue de mieux déceler les risques de certaines transactions et surtout d'en vérifier les bénéficiaires.

Renforcer le pouvoir des autorités de contrôle

Se basant sur la 5e directive antiblanchiment, le texte évoque les listes de «personnes à risque» élaborées par l'Union européenne et par l'ONU, tandis que des listes de «pays à haut risque» sont en cours d'élaboration.

Dans la même optique, le parquet antiblanchiment, la Cellule de renseignement financier, la CSSF, le Commissariat aux assurances et l'administration de l'Enregistrement et des Domaines verront leur pouvoir et leurs moyens de sanction et de coopération renforcés.

Antiblanchiment: le dossier urgent de Gramegna «Gramegna I» avait promis de décoller l’image de paradis fiscal du Luxembourg, «Gramegna II» va devoir s’en occuper encore et rapidement: le GAFI revient en juin 2020.

Enfin, les normes et recommandations internationales définies en février 2012 et mises à jour en octobre 2018 par le GAFI (Groupe d'action financière), l'organisme chapeauté par l'OCDE en charge de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, seront intégralement introduites au Grand-Duché.