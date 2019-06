Après la déception des députés en commission en début de semaine, les ministres de la Justice et de la Sécurité intérieure ont essuyé un revers de l'association luxembourgeoise des journalistes professionnels (ALJP).

Le fichier central de la police pose question

Il avait subitement été placé sous les feux de la rampe politicienne et de la presse suite à l'entretien d'embauche sans suite d'un jeune homme qui avait postulé pour un emploi au ministère public. Le fameux «fichier central de la police» - qualifié un temps de «casier judiciaire bis» secret - continue d'alimenter la chronique trois semaines après les faits rapportés par RTL. Rappelons que ce fichier central contient les procès-verbaux et les rapports rédigés par les officiers et les agents de police judiciaire.



Deux ministres issus des rangs de Déi gréng, Felix Braz pour la Justice, et François Bausch, pour la Sécurité intérieure, ont tant bien que mal tenté de répondre le 19 juin aux moult interrogations des députés restées en suspens sur l'accès à ce fichier, son utilisation réelle, les mécanismes de contrôle ou encore sa base légale.

Réponse à la rentrée?

Ce mercredi, les députés CSV se sont montrés «déçus» à l'issue de leur entrevue avec les représentants de la Commission nationale pour la protection des données (CNPD). Ces derniers jugeant prématuré de répondre aux questions des députés de l'opposition sur la compatibilité entre les fichiers et banques de données de la police et les prescriptions légales et réglementaires.

Les députés devront laisser passer les vacances d'été en attendant les conclusions de l'avis demandé par François Bausch sur l'exploitation du fichier central par la police et sa conformité avec la loi sur la protection des données.

Volonté «d'empêcher un reportage critique»

«Les analyses de la commission nationale de la protection des données et de l'Inspection générale de la police devraient nous aider à détecter d'éventuelles faiblesses dans la législation, afin qu'elles puissent ensuite être supprimées avec le Parlement», avaient souligné Felix Braz et François Bausch dans une lettre ouverte adressée à la presse luxembourgeoise, lundi.



En ce milieu de semaine, les membres de l'ALJP se sont étonnés à la fois de la forme de la réponse inhabituelle utilisée par les deux ministres et de l'accusation indirecte formulée à l'égard de la presse. En l’occurrence, la phrase dans laquelle Felix Braz et François Bausch assuraient ne pouvoir «accepter des accusations générales superflues et insoutenables contre la police et la justice». Ce qui pousse le syndicat de journalistes à s'interroger sur une éventuelle tentative gouvernementale «d'empêcher un reportage critique»



Rejet des critiques gouvernementales

L'ALJP souligne que les bases de données «ne semblent pas avoir bénéficié de garanties juridiques suffisantes dans le passé, durant de nombreuses années et dans certains cas jusqu'aujourd'hui. Elles sont donc illégales. Les ministres eux-mêmes l'admettent».

Le rôle de la presse consiste à «informer la population sur les dysfonctionnements et leur traitement politique», rappelle l'organe représentant les journalistes luxembourgeois qui souligne que cette mission «implique également de poser des questions sur la manière de fonctionner ou d'agir de la police, de l'appareil judiciaire ou de la politique». Une logique qui pousse l'ALJP à soutenir le travail effectué par RTL, d'autant plus que le syndicat affirme ne pas avoir décelé «de conduite inappropriée de la part de nos collègues» et rejette par là même «les critiques formulées par les ministres».



