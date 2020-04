La police continue de stocker les données des automobilistes coupables d'un petit excès de vitesse ou qui se sont simplement mal garés. Chargé d'y mettre fin au plus vite, le ministre de la Sécurité intérieure se heurte à des problèmes tant structurels que circonstanciels.

Le fichage pour simple avertissement taxé se poursuit

Aujourd'hui encore, après une simple amende pour infraction au code de la route, les données personnelles du fautif sont stockées dans le fichier de la police. Fort marri de ce constat, le ministre de la Sécurité intérieure François Bausch (Déi Gréng) avait pourtant «donné l'ordre» le 5 mars dernier au directeur de la police d'effectuer «les adaptations nécessaires» afin de «dépersonnaliser» certaines catégories d'infractions mineures. Un mois plus tard, rien n'a encore bougé.

Revoilà donc François Bausch, sous la pression de l'opposition, assurant sa «détermination à mener le travail à bien». Ainsi, dans une réponse adressée ce vendredi aux députés CSV Laurent Mosar et Gilles Roth, le vice-Premier évoque «le contexte actuel» et «la crise du covid-19» comme explication au retard. Mais pas seulement! En effet, si le responsable politique assure que «les travaux ont bien continué en dépit de la situation», il avance «l'extrême complexité de la matière» en question.

En effet, selon la loi, «le catalogue des avertissements taxés regroupe plus de 1.000 contraventions différentes». Ainsi, les concepts de «contravention mineure» ou d'«avertissement taxé standard» ne sont pas reconnus en tant que tels. Tout dépend donc de la «gravité de l'acte» ainsi que du «caractère de récidive». Tant et si bien que «certaines contraventions ne peuvent pas faire l'objet d'une dépersonnalisation dès l'acquittement de l'auteur», à en croire le ministre

François Bausch ajoute que si «la police grand-ducale est responsable du traitement des fichiers, ceux-ci sont exploités au niveau technique par le Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE) ainsi que les Ponts & Chaussées, en qualité de sous-traitants».

Pour rappel, cette petite polémique s'inscrit dans le contexte bien plus vaste de l'affaire dite du casier bis, révélée en juin 2019. Lors de son entretien d'embauche, un candidat à un emploi au sein du ministère public et dont le casier judiciaire était parfaitement vierge, s'était vu confronté à un incident le concernant inscrit dans un fichier de la police. Par la suite, il s'était avéré que la police gérait plus de 60 bases de données différentes. Lesquelles apparaissaient comme très fragiles juridiquement car non suffisamment encadrées par la loi sur la protection des données. Une nouvelle base légale pour l'utilisation de ces fichiers avait été promise avant fin 2019, mais François Bausch avait dû revoir son objectif à la baisse.

Concrètement, le ministre propose d'ôter immédiatement du fichier de la police «les infractions en matière de stationnement, d'arrêt ou de parcage», et ce, si «le paiement est intervenu dans un délai de 45 jours.» Et François Bausch de préciser que le CTIE «a déjà entamé les travaux d'adaptation» en ce sens.



De même, concernant le fichier des contrôles et sanctions automatisés, le ministre de la Sécurité intérieure propose une «dépersonnalisation de l'infraction au plus tard deux semaines après l'acquittement de la contravention», et ce, toujours «si le paiement est intervenu dans un délai de 45 jours.» Or, il apparaît que l'administration des Ponts & Chaussées, en charge de la sous-traitance de ce fichier «n'est pas en mesure de procéder elle-même aux adaptations souhaitées.» Et en raison de la situation actuelle, «l'intervention de l'entreprise externe qui a fourni le logiciel (...) n'a pas encore pu avoir lieu».

