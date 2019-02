Chaque année, le temps d'un week-end, toutes les communautés célèbrent le vivre-ensemble avec 30.000 visiteurs à Luxexpo: nous avons épluché le programme de cette 36e édition.

Le festival des Migrations, «porte-voix des injustices»

Christelle BRUCKER Chaque année, le temps d'un week-end, toutes les communautés célèbrent le vivre-ensemble avec 30.000 visiteurs à Luxexpo: nous avons épluché le programme de cette 36e édition.

Alors que la France fait face au mouvement social des Gilets jaunes, que la tension est à son comble au Venezuela et qu'à l'est, le long des chemins, des familles entières fuient la misère et la mort, le 36e festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté, se veut le «réceptacle de ces bruits du monde» et le «porte-voix de ces injustices», affirme le CLAE, organisateur historique de l'événement.

Au fil des éditions, ce festival s'est imposé comme l'une des manifestations annuelles incontournables du Grand-Duché. Qui aurait pu prédire un tel succès en 1983, alors que deux petits stands avaient été installés à la hâte un samedi, sur les pavés du Knuedler.

Plus de 400 stands, des débats, des conférences, des concerts, des spectacles et deux autres événements, le 19e Salon du livre et des cultures et la 7e Arts manif, attendent les visiteurs durant trois jours. Parmi toutes ces réjouissances, nous avons sélectionné quelques conférences qui sortent du lot.

Samedi 2 mars

A 14 heures, Marie Dasylva, figure connue de la communauté afro-féministe en France, coach de vie en entreprise et fondatrice de l'agence d'empowerment Nkali, expliquera «Comment survivre aux comportements racistes et sexistes sur le lieu de travail».

A 17 heures, des représentants des partis politiques luxembourgeois et des membres du Conseil national des étrangers se demanderont comment réformer et valoriser cette institution.

A 17 heures également, un échange qui promet d'être riche en enseignements: «La situation des personnes homosexuelles, bisexuelles, trans et queer, qui demandent l'asile au Luxembourg et en Europe». Proposée par le Centre d'information gay et lesbien, la conférence sera animée par le Dr Nina Held, de l'université de Sussex, spécialiste des questions de genres, et Jean-Daniel Ndikumana, activiste LGBT au sein de la Maison arc-en-ciel en Belgique (traduction simultanée anglais/français).

Dimanche 3 mars

A 15h30, Anita Lucchesi partagera ses travaux de recherche avec les visiteurs: elle présentera son projet «Memorecord» consacré à la mémoire des migrations, qui allie la recherche académique à une démarche participative en faisant appel au public à travers les nouvelles technologies.

A 17 heures, l'association Passerell qui favorise les contacts entre les demandeurs d'asile, les réfugiés et la population du Luxembourg, proposera une conférence-débat sur le thème «Pourquoi l'exil? Que fuient les demandeurs d'asile? Erythrée, Soudan, Ethiopie, Somalie». En 2018, parmi les 2.205 personnes ayant introduit une demande protection internationale au Luxembourg, la plupart était originaire de l'Erythrée (18%).